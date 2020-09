UBND TP Sầm Sơn trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tâm về công tác bồi thường GPMB

Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tâm ở khu phố Thanh Minh 2, phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) kiến nghị, thắc mắc một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Báo Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, đề nghị giải quyết theo quy định.

Ngày 21 - 9 - 2020, UBND TP Sầm Sơn đã có Công văn số 3584/UBND-TNMT, trả lời Báo Thanh Hóa với nội dung chính như sau: Bà Nguyễn Thị Tâm là hộ có thửa đất nông nghiệp xâm canh sang địa giới hành chính phường Trường Sơn, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng lúa).

Thửa đất có diện tích 989,3m2 được xác định tại thửa số 31, tờ bản đồ số 2, phường Trường Sơn, theo trích lục bản đồ lập năm 2017. Khu đất nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ.

Việc tính toán bồi thường hỗ trợ cho bà Tâm được Hội đồng GPMB TP Sầm Sơn căn cứ vào các quy định hiện hành đã tính đúng, tính đủ cho bà Tâm, phù hợp với loại đất và diện tích thu hồi.

Cụ thể: Ngày 12 - 6 - 2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2682/QQD-UBND về thu hồi đất của 6 hộ có đất nông nghiệp và Quyết định số 2681/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 27 hộ có đất nông nghiệp và hộ có tài sản trên đất, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Tâm.

Bà Nguyễn Thị Tâm được bồi thường, hỗ trợ bao gồm:

+ Bồi thường về đất: 51.443.600 đồng

+ Bồi thường cây cối, hoa màu: 4.452.000 đồng

+ Hỗ trợ đất nông nghiệp và hỗ trợ ổn định đời sống: 81.845.400 đồng

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 137.741.000 đồng là bảo đảm quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Tâm không nhận bồi thường. Lý do bà đề nghị là phải bồi thường cho gia đình bà bằng đất ở, do thửa đất của bà là đất cá thể của ông cha để lại, không phải đất do Nhà nước giao.

Việc thắc mắc của bà Tâm, Hội đồng GPMB TP Sầm Sơn đã mời gia đình bà làm việc, giải thích rõ, tuy nhiên bà không hợp tác với hội đồng, không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận bồi thường theo phương án đã được phê duyệt để bàn giao đất thực hiện dự án.

Thành phố Sầm Sơn đang tiếp tục vận động, nếu gia đình bà Tâm không thống nhất thì Thành phố sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp của bà theo quy định của pháp luật.

Tòa soạn Báo Thanh Hóa