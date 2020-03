Huyện Triệu Sơn: Thi hành kỷ luật một số cán bộ xã Khuyến Nông có sai phạm trong xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Triệu Sơn vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ xã Khuyến Nông có sai phạm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5-2019.

Công sở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn xử lý kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Dân Lực (nguyên Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Dân Lực).

Ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã bị khiển trách; ông Nguyễn Đình Trình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Sơn (nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khuyến Nông) bị khiển trách.

Ngoài ra, ông Lã Ngọc Tuyên, Công chức Tài chính – Kế toán xã và bà Lê Thị Ngọc, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Khuyến Nông bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Đối với tập thể, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê bình và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Ban Chuyển đổi chợ huyện Triệu Sơn, UBND xã Khuyến Nông.

Trước đó, một số công dân xã Khuyến Nông đã có đơn thư gửi các phòng, ngành chức năng của huyện Triệu Sơn đề nghị làm rõ các vấn đề mà UBND xã Khuyến Nông có dấu hiệu sai phạm trong quá trình xây dựng NTM.

Sau quá trình thanh tra, xác minh các nội dung kiến nghị của công dân, ngày 2-1-2020, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Kết luận Thanh tra số 02/KL-UBND về 12 nội dung theo đơn đề nghị của công dân xã Khuyến Nông. Trong đó, một số vấn đề đáng chú ý như:

Việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ di dời 20 ngôi mộ thuộc dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn: UBND xã Khuyến Nông không phải di dời số mộ vô chủ, không hoàn trả kinh phí về ngân sách cấp trên, đã lập khống hồ sơ thanh toán, quyết toán; lập phiếu chi thanh toán cho người đã chết; để số tiền ngoài hệ thống sổ sách…

Đối với kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2017: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Khuyến Nông cùng Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã thiết lập, ký khống hồ sơ của từng hộ và UBND xã (ông Nguyễn Đình Định – Phó Chủ tịch UBND xã) duyệt vào “Biên bản kiểm tra, xác định thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai” để đề nghị UBND huyện hỗ trợ khi chưa kiểm tra đánh giá thiệt hại cho các hộ. UBND xã (ông Nguyễn Trọng Vân – Chủ tịch UBND xã), Ủy ban MTTQ xã ký khống vào “Biên biển kiểm tra công tác niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt năm 2017” khi chưa niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại các thôn.

Đối với kinh phí hỗ trợ sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap: UBND xã Khuyến Nông thiết lập hồ sơ, ký khống hồ sơ thanh toán không đúng thực tế, không kiểm tra, giám sát việc chi trả đến đối tượng trước khi thanh toán. UBND xã Khuyến Nông không phải chi trả hỗ trợ cho các hộ, nhưng không hoàn trả ngân sách, vẫn quyết toán với ngân sách cấp trên.

Công trình đường giao thông nông thôn xã Khuyến Nông được thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng quy trình về đầu tư xây dựng, tuy nhiên trong quá trình lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công không giảm trừ khối lượng phần mặt đường bê tông nhân dân đã làm nên đã lập dự toán sai tăng khối lượng thực tế.

Chợ Khuyến Nông phục vụ nhu cầu mua bán của người dân địa phương và một số xã lân cận.

Việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ của xã Khuyến Nông thiếu công khai, dân chủ. Quá trình lấy ý kiến đồng thuận của các tiểu thương về Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khuyến Nông không đạt 70% tổng số tiểu thương kinh doanh thường xuyên trong chợ là không đúng quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Tại Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu thu hồi số tiền hơn 370 triệu đồng đã hết nhiệm vụ chi; đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khi nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị công trình số tiền hơn 365 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị hủy kết quả thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khuyến Nông và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho dừng các bước tiếp theo việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khuyến Nông theo đúng quy định.

Minh Hiền