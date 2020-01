Xuất khẩu Thanh Hóa năm 2019 nối dài mạch tăng trưởng

Năm 2019, lĩnh vực xuất khẩu (XK) trên địa bàn tỉnh ta tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra và nối dài mạch tăng trưởng liên tục trong 9 năm (từ năm 2011), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị XK đạt hơn 3,677 tỷ USD, bằng 122,6% kế hoạch và tăng 26,1% so với năm 2018.

Công nhân Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng trong ca sản xuất.

Năm 2019, tỉnh ta có 137 doanh nghiệp (DN) tham gia XK hàng hóa đến thị trường của 46 quốc gia trên thế giới (tăng 2 DN và 3 thị trường so với năm 2018). Trong đó, có những thị trường XK truyền thống, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... và một số thị trường mới, giàu tiềm năng, như: Mỹ, các nước thuộc khối EU. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực XK năm 2019 thể hiện đều ở tất cả các nhóm hàng, mặt hàng. Đáng chú ý, trong số 22 mặt hàng tham gia XK của tỉnh, có 17 nhóm tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, sự “vào cuộc” và phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm sau lọc hóa dầu tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, như: Benzen XK đạt 143.864 tấn, P-xylen XK đạt 453.784 tấn, lưu huỳnh dạng hạt XK đạt 183.660 tấn, dầu nhiên liệu – Oil XK đạt 103.755 tấn... đã nâng kim ngạch XK của tỉnh vượt mức kế hoạch.

Được xem là những lĩnh vực chiếm ưu thế trong kim ngạch XK, hàng hóa may mặc, giầy dép chính là lĩnh vực đóng góp lớn thứ 2 vào kim ngạch XK của tỉnh. Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh có hơn 40 DN tham gia XK hàng may mặc, giầy dép, với khoảng 223,633 triệu sản phẩm may mặc, tăng 7,9% so với cùng kỳ và 109,689 triệu đôi giầy, dép các loại, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Đạt được mức tăng trưởng này, ngoài các DN có vốn đầu tư nước ngoài, các DN trong nước cũng không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, chuyển đổi, tìm kiếm khách hàng để thực hiện XK trực tiếp...

Công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa trong ca sản xuất.

Là một trong những DN có đóng góp lớn trong tổng kim ngạch XK của tỉnh, giá trị hàng hóa XK của Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng luôn đạt mức từ 10-12 triệu USD/năm. Ông Vũ Công Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng, chia sẻ: Với thị trường thế giới, nhất là những thị trường khó tính như Mỹ, EU, uy tín trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ hợp đồng là yếu tố hàng đầu. Do đó, đơn vị luôn chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động, không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong may mặc để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thương trường. Tại hầu hết các cơ sở, đơn vị đã đầu tư nhiều hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, như: Máy trải vải tự động, máy cắt tự động, máy lập trình, máy dò kim... Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của toàn công ty nhằm quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc. Hiện, sản phẩm may XK của Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng đã có mặt tại 8 thị trường trên thế giới. Trong đó, năm 2019, sản phẩm may mặc mang nhãn hiệu Trường Thắng đã được thông quan tại thị trường Mỹ, nâng tổng doanh thu của đơn vị đạt hơn 12 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động.

Năm 2019, chính là năm tăng tốc để hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, do đó, sự tăng trưởng vượt bậc của lĩnh vực XK chính là cú huých, tạo đà để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác cùng phát triển, nối dài mạch tăng trưởng. Từ những thành quả đã đạt được, năm 2020, tỉnh ta đặt ra mục tiêu giá trị XK đạt 4 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Ông Lữ Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho rằng: Mục tiêu 4 tỷ USD là “thử thách” mới cho ngành công thương và các DN trên địa bàn tỉnh. Bởi, việc gia tăng số lượng các mặt hàng XK mới của tỉnh ta còn hạn chế; quy mô năng lực sản xuất, công nghệ của các DN mới đáp ứng được một phần yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường XK... Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của các DN, ngành công thương sẽ tiếp tục vào cuộc, tham mưu cho UBND tỉnh và các ngành liên quan ưu tiên, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN sản xuất hàng hóa XK. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến để các DN tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại đa phương và song phương nhằm xây dựng lộ trình sản xuất, thực hiện XK trực tiếp hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bài và ảnh: Thanh Hòa