Tuổi trẻ Agribank Bắc Thanh Hóa xung kích trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, không chỉ xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động kinh doanh, đoàn thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) còn gây dựng và phát triển các phong trào đoàn, các hoạt động ngoại khóa, an sinh xã hội. Qua đó khẳng định được vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong quá trình hình thành và phát triển của Agribank Bắc Thanh Hóa.

Đoàn thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi thiếu nhi cho xã Thành Tâm (Thạch Thành).

Với số lượng 170 đoàn viên, thanh niên - chiếm tỷ lệ khá cao trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của Agribank Bắc Thanh Hóa, đoàn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tất cả các phong trào thi đua của đơn vị. Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Agribank Bắc Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt những chương trình, kế hoạch hoạt động. Tùy theo vị trí công việc được giao, mỗi đoàn viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp trong và ngoài công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển bền vững của đơn vị trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thông qua các hoạt động tình nguyện vì xã hội, đoàn viên, thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tinh thần tương thân, tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Agribank. Với tấm lòng thơm thảo “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đoàn viên, thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa có nhiều hoạt động ý nghĩa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những ngôi nhà tình nghĩa, những công trình an sinh xã hội, những món quà ý nghĩa được trao tặng đến người nghèo, người có công với cách mạng..., tất cả đều có dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ chi nhánh. Từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia hiến máu tình nguyện, tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường; hưởng ứng chương trình “Agribank - vì tương lai xanh” nhằm truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường; dọn dẹp vệ sinh cơ quan, phát động chương trình trồng cây xanh... Cụ thể, tuổi trẻ Agribank Bắc Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, đoàn thanh niên tại các chi nhánh trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên; trao tặng hàng chục nghìn cây keo giống cho các hộ nghèo tại thị trấn Vĩnh Lộc...

Công tác an sinh xã hội được đoàn viên, thanh niên thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức như thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, đối tượng chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi nhân dịp lễ, tết... Cụ thể, đoàn thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa đã phối hợp với đoàn thanh niên các chi nhánh Agribank trên địa bàn quyên góp hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà “khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hoàng Văn Phong ở xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa); trao tặng hàng chục xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng trẻ em xã Thành Tâm (Thạch Thành) công trình khu vui chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng... Hàng năm, đoàn thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa còn quyên góp ủng hộ đồng bào và chiến sĩ đang công tác và làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo; ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, còn nhiều các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội ý nghĩa khác do đoàn thanh niên tổ chức như tham gia hành trình về nguồn; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Các hoạt động hướng về cộng đồng là điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Thông qua sự nhiệt tình và những khát khao được cống hiến cho quê hương, những hoạt động tình nguyện này đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, là môi trường để đoàn viên, thanh niên đơn vị rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bài và ảnh: Lương Khánh