Thephaco - đổi mới tư duy mở đường phát triển

Trong những năm gần đây, ngành dược Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Điều này đặt ra cơ hội cũng như những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp dược trong nước và buộc các doanh nghiệp phải có những giải pháp tổng thể để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định giá trị thương hiệu và phát triển bền vững.

Công nhân Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa trong ca sản xuất.

Với phương châm “Lấy thương hiệu làm nền tảng, đổi mới để phát triển”, quá trình phát triển của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) trong những năm qua luôn gắn liền với các hoạt động đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng bộ máy quản lý điều hành.

Đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm

Xác định, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ mới có thể tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Thời gian qua, Thephaco đã tập trung nghiên cứu, đầu tư gần 50 tỷ đồng, mua sắm máy móc, lắp đặt các dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại hướng tới công nghệ 4.0 đáp ứng yêu cầu cao của ngành dược như: Cải tạo dây chuyền Blactam thành 2 dây chuyền dòng Penicilin và Cephalosporin; lắp đặt và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng viên sủi, viên nang mềm, thuốc uống dạng ống nhựa, thuốc nước đóng chai; đã hoàn thành, chờ nghiệm thu dây chuyền sản xuất dạng viên sủi Non blactam... Hiện tại, Thephaco có 2 nhà máy sản xuất thuốc tân dược và đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, 1 nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP, quá trình sản xuất phần lớn được tự động hóa, giảm tối đa sự can thiệp của con người; mỗi dây chuyền đều có hệ thống camera kiểm soát tất cả các quy trình sản xuất nhằm phát hiện kịp thời những sai sót cũng như thuận lợi khi truy cập lại số liệu khi cần thiết.

Được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trên cơ sở dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, đồng bộ, cùng nguồn nguyên liệu chất lượng, được kiểm soát chặt chẽ, trong 2 năm qua, Thephaco đã tập trung nghiên cứu, hợp tác với các nhà khoa học, triển khai nhiều đề tài khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm mới có giá trị và hiệu quả điều trị cao từ nguồn dược liệu của Việt Nam. Nhiều sản phẩm và dòng sản phẩm mới được khách hàng và người dân tin dùng như: Clathepham, Soluthepham, athepham, Biofil lọ thủy tinh 10ml, Biofil lọ nhựa 10ml, nước bù điện giải Biotê, Tràng Vị Thanh, Minh Não Thanh...

Tái cơ cấu, mở rộng thị trường

Cùng với hoạt động đầu tư, Thephaco tập trung phát triển kênh phân phối thuốc (DMS). Hàng loạt các biện pháp được triển khai như: Hỗ trợ thành lập đại lý, quảng bá, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm, áp dụng phần mềm giải pháp hiện đại hóa cách thức quản lý hệ thống phân phối ngành dược... Đến nay, công ty đã xây dựng được hệ thống phân phối trên toàn quốc với 15.800 quầy thuốc, nhà thuốc cung ứng các sản phẩm do công ty sản xuất. Năm 2019, doanh thu bán hàng qua kênh DMS đạt 58,8 tỷ (chiếm 14,7% doanh thu hàng công ty sản xuất), dự kiến năm 2020 khoảng 83 tỷ đồng.

Với gần 800 cán bộ, công nhân viên, song song với hoạt động đầu tư, mở rộng thị trường, ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng đến con người, coi đây là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022, công ty đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, sắp xếp bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bố trí nhân sự các phòng, ban phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; thuê chuyên gia Ấn Độ xây dựng lại hệ thống SOP (quy trình thao tác chuẩn), đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động; xây dựng quy chế làm việc mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn quyền lợi, trách nhiệm với hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, bảo đảm tính dân chủ và đoàn kết trong toàn công ty.

Công tác xây dựng đảng bộ và các đoàn thể quần chúng được chú trọng phát triển. Công ty luôn chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động từ điều kiện, môi trường làm việc đến chế độ nâng lương, khen thưởng, khám chữa bệnh, tham quan du lịch...

Đồng lòng vượt khó

Năm 2018 - 2019, trong quá trình thực hiện đổi mới, công ty gặp phải không ít khó khăn, thách thức như: Quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự, định hướng lại chiến lược sản xuất, kinh doanh còn nhiều vướng mắc chưa kịp tháo gỡ; việc cải tạo nhà xưởng Non blactam thành xưởng sản xuất thuốc dòng Penicilin và dòng Cephalosporin mất nhiều thời gian, dẫn tới nhà máy phải ngừng sản xuất, kinh doanh không có hàng, nguyên liệu tồn kho cao, trong khi chi phí khấu hao và các chi phí khác vẫn phải bảo đảm; chi phí mở rộng thị trường ngoài tỉnh tương đối lớn... Nhưng khó khăn lớn nhất mà công ty gặp phải lại xuất phát từ chính nội tại đơn vị bởi sự không đồng tình, không tin tưởng của một số cổ đông vào ban lãnh đạo cũng như kế hoạch đổi mới, phát triển của công ty. Đã có đơn, thư khiếu kiện được gửi đến các cơ quan chức năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của người lao động, cổ đông, khách hàng của công ty, làm giảm uy tín thương hiệu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Sau những ý kiến trái chiều liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, với tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh và thu thập các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Ngày 26-2-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa ra Thông báo số 23/CSKT về kết quả giải quyết đơn đề nghị. Thông báo nêu rõ: Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đã thực hiện đúng các nội quy, quy định, điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp. Không phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa phấn khởi cho biết: “Kết luận của cơ quan chức năng không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo công ty mà còn củng cố niềm tin cho người lao động và các cổ đông. Kiên định kế hoạch đổi mới, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm huyết từ con người đến thiết bị, công nghệ, năm 2019, công ty đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Hàng do công ty sản xuất đạt 404 tỷ đồng, tăng 32,89% so với năm 2018; nộp ngân sách Nhà nước 14,85 tỷ đồng, tăng 16,34% so với năm 2018; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 6 triệu đồng/tháng, đặc biệt có nhiều công nhân đạt mức lương trên 10 triệu đồng/tháng. Các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng được chú trọng. Thời gian tới, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành, sự đoàn kết, thống nhất của người lao động và các cổ đông, Thephaco chắc chắn sẽ có những bước tiến mới trên thị trường dược phẩm, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động mà Nhà nước trao tặng”.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương