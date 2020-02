PC Thanh Hóa nỗ lực đầu tư lưới điện, giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) hiện đang quản lý và vận hành hơn 521.000 km đường dây 110kV, 6.486 km đường dây trung thế, 12.890 km đường dây 0,4kV, 57 trạm biến áp trung gian, 7.313 trạm biến áp phân phối và thực hiện cung cấp nguồn điện ổn định, chất lượng tới khắp các vùng, miền trong tỉnh với 100% số xã, phường, thị trấn, 99,33% số hộ trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Để bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng, PC Thanh Hóa không ngừng nghiên cứu, đầu tư các dự án nhằm nâng cao khả năng cung ứng điện, hạn chế sự cố, phục vụ kịp thời nhu cầu điện ngày càng tăng trên địa bàn.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa sửa chữa lưới điện.

Năm 2019, trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, giông lốc diễn ra thường xuyên, PC Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đề ra. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 4,8 tỷ kWh, tăng 10,9% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 8.348 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) giảm xuống còn 6,66%, vượt 0,61% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Cũng trong năm 2019, công ty đã thực hiện sửa chữa thường xuyên 875 hạng mục, trong đó, 844 hạng mục đã quyết toán với giá trị 25 tỷ đồng. Duyệt 113 hạng mục sửa chữa lớn với tổng giá trị dự toán 179 tỷ đồng, trong đó có 83 hạng mục đã được triển khai. Hoàn thiện dự toán 41 hạng mục khắc phục thiên tai năm 2019 với giá trị 19,446 tỷ đồng. Với công tác đầu tư, trong năm, PC Thanh Hóa thực hiện đầu tư xây dựng 44 dự án bằng nguồn vốn trong nước với tổng mức đầu tư 436,8 tỷ đồng; đầu tư 202 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài để tiếp tục nâng cấp, cải tạo lưới điện. Nhiều công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Năm 2020, PC Thanh Hóa đề ra một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, như: Sản lượng điện thương phẩm đạt từ 5,323 tỷ kWh trở lên; tỷ lệ TTĐN dưới 6,1%; chỉ số tiếp cận điện năng từ 6 ngày làm việc trở xuống; các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2019. Hiện nay, PC Thanh Hóa đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo lưới điện. Thực hiện phát quang hành lang tuyến đường dây trung áp, các khu vực có đường dây hạ thế lưới trần. Kiểm tra đường dây ngày đêm theo đúng tần suất để phát hiện sứ vỡ, sứ kém chất lượng và thay thế kịp thời. Tiếp tục rà soát, tính toán lập danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên để từng bước lựa chọn đưa vào kế hoạch đầu tư. Phân vùng đánh giá các khu vực, các lộ đường dây, các trạm biến áp có tổn thất cao, thương phẩm lớn. Lập danh mục đầu tư, phương án đầu tư nhằm rút ngắn nhất thời gian chuẩn bị đầu tư khi có danh mục. Tiếp tục theo dõi hiệu quả đầu tư của từng dự án khi đưa vào vận hành, từ đó có phân tích, đánh giá nhằm sử dụng hiệu quả cao nhất mà nguồn vốn mang lại.

Công ty cũng chủ động tăng cường công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp và các thiết bị trên lưới điện nhằm củng cố hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý; phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, nhất là đối với các đường dây, trạm biến áp vận hành đầy hoặc quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và lập danh sách trực lãnh đạo, trực sửa chữa điện, danh sách ứng trực bảo đảm đủ lực lượng để khắc phục nhanh các sự cố lưới điện. Bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Đại diện lãnh đạo PC Thanh Hóa cho biết, bên cạnh công tác sửa chữa, đầu tư, vận hành lưới điện an toàn, năm 2020, công ty tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu TTĐN. Đối với lưới điện trung áp, sẽ tập trung ưu tiên cải tạo nâng cấp đường dây 10kV, 6kV lên cấp điện áp 22kV; lắp đặt các Recloser, cầu dao phụ tải LBS... Cải tạo và xây dựng mới mạch vòng liên kết lưới điện trung áp giữa các trạm biến áp 110 kV, bổ sung các thiết bị phân đoạn. Lắp đặt tụ bù trên lưới điện trung áp tại các đơn vị. Với lưới điện hạ áp, sẽ hoàn thiện đóng điện toàn bộ chương trình chống quá tải cho lưới điện hạ áp, lắp đặt tụ bù cho lưới điện hạ áp của các đơn vị. Lập phương án chi tiết để giảm TTĐN toàn bộ các trạm biến áp có tỷ lệ TTĐN trên 10% còn lại trong năm 2020. Bảo đảm hết năm 2020, không còn trạm biến áp nào có tỷ lệ TTĐN trên 10%. Tăng cường công tác kiểm tra điện áp thấp của các khách hàng trên lưới điện hạ thế, thống kê, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn, nhất là những khu vực có phụ tải tập trung.

Bài và ảnh: Tùng Lâm