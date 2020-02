Một năm ấn tượng của Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa

Năm 2019 tiếp tục là năm Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đạt được những bước tiến đáng kể trong việc khẳng định thương hiệu, vị thế trên thị trường. Thể hiện qua sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, đánh giá cao ý nghĩa xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc từ nguồn vốn vay và các hoạt động giáo dục tài chính mà TCVM Thanh Hóa đã và đang thực hiện trong hơn 20 năm qua.

Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa Nguyễn Hải Đường vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh 2019” và Cúp “Doanh nhân xứ Thanh 2019”.

Không chỉ nỗ lực phát triển, thực hiện phương châm “Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng hợp tác”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa còn là địa chỉ tin cậy để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị trong mạng lưới các Tổ chức TCVM Việt Nam như: Tổ chức CFRC, đoàn công tác Thái Bình, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Bến Tre, Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Tổ chức TCVM Thanh Hóa cũng coi trọng công tác cải tiến và phát triển sản phẩm vốn vay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen”. Bằng cách điều chỉnh nâng hạn mức cấp tín dụng, phát triển sản phẩm mới dành cho đối tượng khách hàng TCVM. Song song với việc phát triển thị trường, ban lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo các chi nhánh/phòng giao dịch bám sát mục tiêu “Hoạt động an toàn và phát triển bền vững”, thắt chặt quy trình cho vay, lựa chọn và sàng lọc khách hàng, tập trung cấp tín dụng đối với các khách hàng chấp hành tốt kỷ luật tín dụng. Hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện thường xuyên liên tục, định kỳ và đột xuất, đảm bảo các chi nhánh, phòng giao dịch nghiêm túc tuân thủ quy trình tín dụng. Việc gửi, rút tiết kiệm của khách hàng được đáp ứng nhanh gọn, thông tin khách hàng được đảm bảo an toàn, bảo mật. Các chỉ số về tỷ lệ khả năng chi trả luôn đạt 20%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn đạt 10% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tập trung vào các phân khúc khách hàng mục tiêu của tổ chức (các hộ có thu nhập thấp, trọng tâm ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu). Trong năm 2019, tổ chức đã mở rộng thêm 1 huyện mới là Nga Sơn và các xã mới thuộc 2 huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc, nâng tổng số địa bàn hoạt động của TCVM Thanh Hóa lên 238 xã ở 19 huyện/thị xã, tăng 12 xã, tương đương 5,3% so với năm 2018. Trong đó, địa bàn miền núi có 47 xã tại 4 huyện: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh và Ngọc Lặc, với số khách hàng tham gia vay vốn là 2.887 khách hàng; khách hàng thuộc người dân tộc thiểu số là 1.818 khách hàng. Tính đến 31-12-2019, dư nợ cho vay đạt 359,6 tỷ đồng, tăng 29,4 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm. Tổng số khách hàng hiện đang vay vốn đạt 20.329 khách hàng. Trong đó có 91% khách hàng là phụ nữ; 72,6% khách hàng có thu nhập thấp.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là cơ quan duy nhất thực hiện viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua 3 hình thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật, hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại. Kể từ tháng 1-2019, TCVM Thanh Hóa đã hợp tác với JICA trong Dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới”. Sau 1 năm triển khai, JICA đã hỗ trợ TCVM Thanh Hóa thực hiện các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng, khảo sát khách hàng thôi tham gia nhằm đưa ra các giải pháp cải thiện sản phẩm vốn có, xây dựng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các chị em phụ nữ làm kinh tế tại khu vực nông thôn, miền biển và miền núi. Bên cạnh Dự án JICA, Tổ chức TCVM Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm thực hiện mục tiêu huy động nguồn vốn quốc tế với lãi suất thấp và hợp tác thực hiện các dự án xã hội cộng đồng.

Kể từ năm 2011, TCVM Thanh Hóa đã hợp tác với Công ty Phần mềm NGV để xây dựng phần mềm m-Finance. Đây là bước đột phá của tổ chức khi chuyển đổi hoàn toàn việc quản lý dữ liệu bằng word, excel, viết tay toàn bộ giấy tờ, tự tính toán để lập các báo cáo tháng/quý/năm và lưu trữ hồ sơ, sang nhập tất cả thông tin vào phần mềm. Không chỉ vậy, TCVM Thanh Hóa đã ký kết với Công ty TNHH Canal Circle Việt Nam xây dựng phần mềm quản lý thông tin mới với bộ ba: Mini, Core B và Tizo, với mục tiêu nâng cấp hệ thống thông tin, cải thiện năng suất lao động của cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn tổ chức, từ đó đưa công nghệ và dịch vụ tài chính đến với tất cả các đối tượng khách hàng tại mọi vùng miền, góp phần thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Tổ chức TCVM Thanh Hóa trong năm 2019 là xây dựng tổ chức trở thành cơ quan văn hóa cấp tỉnh, doanh nghiệp điển hình trong ngành TCVM Việt Nam, thông qua việc thực hiện văn hóa tổ chức “5 trách nhiệm”, “7 nguyên tắc”. Trong năm qua, tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm giúp cán bộ thấm nhuần văn hóa tổ chức, như: Khóa tập huấn văn hóa tổ chức và kỹ năng bán hàng do các chuyên gia đến từ tổ chức CECEM trực tiếp giảng dạy; các cuộc thi: Bí thư chi bộ giỏi, Sắc màu TCVM, TCVM trong tôi, Nét đẹp công đoàn... đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ toàn thể đảng viên, đoàn viên và tạo sự gắn kết bền chặt giữa các cán bộ, các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn tổ chức. Tháng 10-2019, TCVM Thanh Hóa đã tổ chức được 125 buổi truyền thông; tặng 25.000 chiếc làn nhựa cho khách hàng vay vốn. Thông qua đó, khách hàng được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc dùng làn đi chợ để đảm bảo sức khỏe gia đình và chung tay tạo môi trường xanh – sạch - đẹp. Không chỉ các chị em được tham gia truyền thông mà chương trình đã thực sự có sức lan tỏa tới toàn thể cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của các hộ gia đình. Chương trình được các cấp hội cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao bởi tính thiết thực, ý nghĩa sâu sắc và có tác động lớn tới nhận thức của người dân.

Ngày 11-10-2019, Tổ chức TCVM Thanh Hóa vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” năm 2019 do UBND tỉnh trao tặng. Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của Tổ chức TCVM Thanh Hóa về những thành tựu phát triển xã hội, xây dựng cộng đồng mà toàn thể cán bộ, nhân viên tổ chức đã nỗ lực phấn đấu trong 20 năm qua. Cá nhân Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đường đã được UBND tỉnh trao tặng Cúp “Doanh nhân xứ Thanh 2019”. Ngày 18-10-2019, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương Tổ chức TCVM Thanh Hóa, trao tặng giấy khen là đơn vị có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Với vinh dự này TCVM Thanh Hóa một lần nữa khẳng định sự minh bạch và tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của một tổ chức tài chính hoạt động cân bằng giữa mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội.

Năm 2020, TCVM Thanh Hóa tập trung triển khai ứng dụng thu thập thông tin khách hàng Mini – CoreB, ứng dụng Tizo cho toàn hệ thống TCVM Thanh Hóa. Số hóa các nghiệp vụ quản lý quản trị hệ thống: Tín dụng, huy động vốn, quản trị nhân sự... Xây dựng cơ quan văn hóa, doanh nghiệp điển hình. Bằng các giải pháp cơ bản đó là: Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tập trung vào các phân khúc khách hàng mục tiêu của tổ chức (các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp ở vùng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vùng sâu, vùng xa). Trọng tâm là định vị hình ảnh của tổ chức trên thị trường. Mở rộng thêm 1 huyện mới và 12 xã mới. Nâng cấp thêm 1 phòng giao dịch lên chi nhánh và mở mới 5 phòng giao dịch; nâng quy mô thành 5 chi nhánh và 9 phòng giao dịch. Tiếp tục tăng cường dịch vụ tăng thêm cho khách hàng, tập trung vào hoạt động đào tạo giáo dục tài chính. Triển khai huy động tiết kiệm theo chiến lược do IFC, JICA hỗ trợ. Hoàn thiện và phát triển chiến lược huy động vốn và chiến lược phát triển thị trường, trọng tâm là đối tượng khách hàng TCVM.

Bài và ảnh: Ngọc Anh