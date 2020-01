Jetstar Pacific: Hãng LCC đầu tiên của Việt Nam cất cánh với tỷ lệ hài lòng tăng cao

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu những kết quả ấn tượng của Hãng hàng không giá rẻ (LCC) đầu tiên của Việt Nam. Hai năm liên tiếp Jetstar Pacific có lợi nhuận, lượng khách tăng trưởng từ chất lượng dịch vụ nâng cao, tỷ lệ hành khách hài lòng sẵn sàng tiếp tục bay cùng hãng gia tăng với tỷ lệ đạt trên 99%.

Đội ngũ tiếp viên thân thiện trên các chuyến bay của hãng.

Khách bay tăng, 2 năm liên tiếp có lãi

Tiếp theo thành công từ quá trình tái cơ cấu, năm 2019, Jetstar Pacific – hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam đã thực hiện gần 40.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối 100%. Lượng khách vận chuyển đạt trên 6 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường gia tăng, các hãng hàng không khác tăng trưởng mạnh đội bay, Jetstar Pacific vẫn duy trì ổn định với mức tăng trưởng số chuyến bay nội địa tăng 0,8%, trong khi lượng khách chọn bay Jetstar Pacific tăng trưởng 2%.

Theo kết quả khảo sát độc lập, trong năm 2019, lượng khách hài lòng về chất lượng dịch vụ và đồng ý tiếp tục bay cùng Jetstar Pacific trong lần tiếp theo đạt 99%. Trước đó, khảo sát của House Of Brand - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu cũng cho biết, hầu hết hành khách đánh giá dịch vụ trên chuyến bay của hãng tốt hơn so với những gì họ tưởng tượng trước đó. Điều này cho thấy chất lượng dịch vụ Jetstar Pacific liên tục cải thiện, được cộng đồng khách hàng ghi nhận.

Thông tin từ đại diện Jetstar Pacific cho biết, năm 2019 hãng tiếp tục ghi nhận có lợi nhuận, đánh dấu 2 năm liên tục có lãi sau quá trình tái cơ cấu, phối hợp thương hiệu kép cùng Vietnam Airlines. Các biện pháp tiết kiệm, sử dụng hiệu quả chi phí đã giúp tổng chi phí của Jetstar Pacific năm 2019 giảm 17,6% so với kế hoạch. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ Kiosk Check-in, Web Check-in qua Internet góp phần mang lại nhiều thuận tiện cho cộng đồng hành khách.

Được biết đến là Hãng LCC đầu tiên của Việt Nam từ năm 2008, đây cũng là hãng hàng không tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó có chương trình giảm thiểu hiệu ứng phát thải khí nhà kính (CO2) – chung tay cùng cộng đồng gây dựng quỹ nhằm thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, trồng rừng tại Việt Nam và thế giới cùng Jetstar Group. Hưởng ứng thực hiện chương trình chống rác thải nhựa của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện hãng cũng đang ưu tiên đưa các sản phẩm thân thiện môi trường lên máy bay, quy trình xử lý rác thải trên máy bay cũng được hãng liên tục theo tiêu chuẩn.

Phát huy nguồn nội lực để phát triển

Những kết quả tích cực trên cho thấy Jetstar Pacific đang đi đúng hướng trong quá trình tái cơ cấu, bao gồm việc chuyển đổi đội bay mới – có độ tuổi bình quân dưới 4 năm, sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty Vietnam Airlines làm nền tảng căn bản, để tập thể cán bộ, nhân viên của hãng tự thân vận động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

Hành khách trên chuyến bay của Jetstar Pacific.

Trong năm 2019, Jetstar Pacific lần đầu tiên được trao giải thưởng HR Asia Award - một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Đây là giải thưởng do HR Asia Mazazine – tạp chí chuyên về nhân sự hàng đầu châu Á tổ chức khảo sát độc lập gần 10.000 nhân viên, tại 265 doanh nghiệp ở Việt Nam, 300.000 bài khảo sát tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Philipines, UAEA và Việt Nam.

Tại Việt Nam, Jetstar Pacific được đánh giá là hãng hàng không có lịch sử an toàn cao trong 29 năm hoạt động trên thị trường nội địa và quốc tế. Bằng việc áp dụng tiêu chuẩn kép về an toàn, hiện Jetstar Pacific đang vận hành hệ thống an toàn (SMS-Safety Managerment System) phê chuẩn bởi Cục Hàng không Việt Nam, SMS tiêu chuẩn của IATA, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO và Hãng hàng không quốc gia Australia - Qantas Airways. Bên cạnh các tiêu chuẩn quốc tế, hãng cũng triển khai hệ thống chuẩn đoán và phân tích, phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn để bảo đảm an toàn tối đa hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, để tiếp cận thêm nhiều hành khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, Jetstar Pacific hiện đang liên danh chuyến bay, kết nối mạng bay với Vietnam Airlines Group, Jetstar Group, hãng hàng không quốc tế 5 sao Emirates đến trên 85 điểm đến 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bằng việc chú trọng tinh thần phục vụ tận tâm, nâng cao uy tín về công tác an toàn, lượng hành khách ủng hộ Jetstar Pacific đang ngày càng gia tăng.

