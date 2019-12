Huyện Vĩnh Lộc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thời gian qua, cùng với việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển sản xuất công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN), góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động.

Sản xuất túi dùng cho siêu thị tại Công ty Dũng Thơm, xã Vĩnh Hùng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 2 cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch là CCN Vĩnh Minh, xã Minh Tân, quy mô 30 ha và CCN Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, quy mô 35 ha. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ở CCN Vĩnh Minh đã không ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Sản phẩm của cơ sở chủ yếu tiêu thụ ở các địa phương trong nước, phục vụ việc xây dựng các công trình miếu, đình, chùa. Anh Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Phát Huy Hùng, CCN Vĩnh Minh, cho biết: Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ mặt hàng đá xẻ xuất khẩu cũng khá thuận lợi. Vào thời điểm cuối năm này, các đơn hàng khá dồi dào và công ty phải huy động thêm nhân lực để đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Theo thống kê của xã Minh Tân, hiện nay, tại CCN Vĩnh Minh có 129 cơ sở sản xuất đá ốp lát và chế tác đá mỹ nghệ; trong đó, có 28 doanh nghiệp, 2 HTX và 109 cơ sở sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.400 lao động, với thu nhập từ 4 đến 12 triệu đồng/người/tháng. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, CCN Vĩnh Minh hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng vốn đầu tư 205,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của CCN này là Công ty TNHH BNB Hà Nội, với các ngành nghề được định hướng phát triển tại CCN này là: Sản xuất, chế tác, trưng bày sản phẩm TTCN nghề đá, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí... Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai các bước để đầu tư dự án.

Song song với việc phát triển các ngành nghề CN, TTCN tại các CCN đã được quy hoạch, huyện Vĩnh Lộc còn chú trọng thành lập, định hướng phát triển các doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng dễ tiêu thụ, sử dụng nhiều lao động và thân thiện với môi trường, như may mặc, giầy da, chao đèn lồng, các làng nghề sản xuất các loại đặc sản có tiềm năng kết nối với du lịch như chè lam Phủ Quảng... nhằm đa dạng các sản phẩm ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Năm 2019, giá trị sản xuất CN, TTCN trên địa bàn huyện ước đạt 2.113,5 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm tăng cao, như: Gạch xây tăng 6,2%; đá tăng 15,7%; quần áo may sẵn tăng 7,3%...

Ông Trịnh Xuân Thắng, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song tốc độ phát triển CN, TTCN của huyện vẫn còn chậm và chưa đồng đều giữa các vùng. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ, số vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh còn eo hẹp, trình độ quản lý còn yếu nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất còn hạn chế. Thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc định hướng, xác định CN khai thác đá, chế tác đá mỹ nghệ là ngành CN trọng điểm trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục ưu tiên các ngành, như: Dệt may, giầy da và những ngành CN tạo việc làm cho nhiều lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thương mại nhằm quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường để đưa các sản phẩm đá mỹ nghệ tiếp cận với thị trường xuất khẩu. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Bách Nguyên