Huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, như: Quản lý tài nguyên cát, quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng..., phòng chống thiên tai.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm 2019 đến hết tháng 1–2020, huyện đã thực hiện liên kết với các công ty, doanh nghiệp tổ chức cho bà con nông dân trồng 809 ha cây các loại; trong đó, cây ngô ngọt 54 ha, lúa 435 ha, cây thức ăn chăn nuôi 212 ha, ớt 80 ha, khoai tây 28 ha... và cho giá trị kinh tế cao hơn 1,5 đến 1,8 lần so với các loại cây chưa liên kết. Duy trì và phát triển 10 vùng sản xuất rau an toàn, diện tích 30 ha; 43 mô hình nhà lưới với diện tích 43.000 m2; xây dựng 10.000 m2 nhà màng sản xuất rau củ, quả an toàn, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/ha/năm... Hiện huyện duy trì 56 trang trại, 292 gia trại chăn nuôi...; diện tích nuôi trồng thủy sản 425 ha. Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, giai đoạn 2016 - 2020...

Trong phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, huyện Thiệu Hóa tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó, một số dự án đã và đang triển khai đầu tư, như: Khu dịch vụ thương mại Thực Hằng, Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi, Siêu thị A&S Mart, Khu dịch vụ thương mại Cường Dung, Trung tâm Chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú... Để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn bảo đảm kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực... Huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp... Nhờ những giải pháp đồng bộ nên tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 14,02%, tăng hơn 0,2% so với cùng kỳ và tháng 1–2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng (năm 2019), tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện triển khai xây dựng nhiều dự án xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn từ các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và huyện, như: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Đô Cương qua các xã Thiệu Vận, Thiệu Đô, Thiệu Giao và Thiệu Trung; cầu phao Tiên Nông, xã Thiệu Long; cầu Xử Nhân, xã Thiệu Duy; dự án nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê; Trạm bơm tưới Thiệu Giao; xử lý điểm xung yếu đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ K23+300 đến K28+00 xã Thiệu Ngọc - Định Tăng - Thiệu Thành; nâng cấp kênh tiêu Toán – Tâm...

Thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững. Phấn đấu năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng trở lên... Huyện đạt huyện nông thôn mới, có từ 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30-35 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 2 đến 3 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được kế hoạch đã đề ra, ngay từ đầu năm, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh chương trình liên kết sản xuất, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường. Xây dựng đề án phát triển hạ tầng các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn, xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; các xã chưa đạt chuẩn dồn sức, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ. Huy động tối đa và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp. Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên, môi trường đặc biệt là quản lý khai thác cát và vệ sinh môi trường. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để tích tụ tập trung đất đai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; trong đó, tập trung cao để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các xã trên địa bàn. Hoàn thành đưa vào sản xuất nhà máy nước sạch tại Thiệu Hợp, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải... Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng buôn lậu để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và phát triển sản xuất.

Bài và ảnh: Xuân Hùng