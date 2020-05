Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu cơ hội đầu tư tại huyện Như Thanh

Chiều 19-5, Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với huyện Như Thanh nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông sản an toàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu vị trí đầu tư tại xã Mậu Lâm (Như Thanh)

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa đã khái quát một số ngành nghề, lĩnh vực đầu tư của các hội viên hiệp hội. Trong đó, các doanh nghiệp trong hiệp hội đã hình thành một chuỗi sản xuất từ khâu cung ứng vật tư, lắp đặt, thi công các công trình, dự án tới các dịch vụ nông học, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng cơ hội đầu tư, hiệp hội đề xuất lãnh đạo huyện Như Thanh nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, cơ chế chính sách để các hội viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa đầu tư dự án, liên kết, hợp tác đầu tư sản xuất nông sản hữu cơ, nông sản an toàn với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa thăm mô hình trồng nấm hữu cơ tại HTX nông sản hữu cơ Trúc Phượng, xã Yên Thọ.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Như Thanh đã khái quát tình hình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, ngoài một số ít mô hình sản xuất lớn trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, gà do các doanh nghiệp đầu tư thì trên địa bàn huyện Như Thanh, việc sản xuất các mô hình trồng trọt, cung ứng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn còn rất hạn chế, manh mún. Do đó, địa phương vẫn còn dư địa về quỹ đất, thị trường, thuận lợi để các doanh nghiệp trong hiệp hội tham gia đầu tư sản xuất tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa hoạch định, nghiên cứu tiềm năng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi thuận lợi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn.

Bên cạnh đó, sớm giới thiệu các mô hình với những hạch toán, cơ chế liên kết cụ thể để các doanh nghiệp trên địa bàn tìm hiểu, liên kết. Đồng thời, làm cơ sở để địa phương xây dựng cơ chế khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp an toàn, hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Huyện Như Thanh sẽ cam kết tạo mọi thuận lợi về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư để các doanh nghiệp trong hiệp hội thuận lợi trong thực hiện các thủ tục đầu tư, liên kết sản xuất.

Lãnh đạo huyện Như Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh đã đi thăm, khảo sát một số vị trí thuận lợi thu hút đầu tư, thăm mô hình trồng nấm hữu cơ tại HTX nông sản hữu cơ Trúc Phượng, xã Yên Thọ.

Minh Hằng