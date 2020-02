Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 12.975 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng 2 – 2020 ước đạt 12.975 tỷ đồng, tăng 12,7% so với tháng 1 và tăng 38,1% cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt khoảng 24.488 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Sản xuất giầy xuất khẩu tại Công TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ở Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Lê Đồng

Tuy tình hình dịch bệnh COVID-19 có làm ảnh hưởng đến một số ngành hàng, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, như: Bao bì các loại gấp 2,3 lần, clinker tiêu thụ gấp 2,2 lần, thức ăn gia súc tăng 49,4%, quần áo may sẵn tăng 54,8%, súc sản đông lạnh xuất khẩu tăng 39,3%, đường kết tinh tăng 44,6%, thủy sản đông lạnh tăng 33,1%. Sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ, như: Bia, thuốc lá bao, gạch lát nền picenza, ô tô tải...

Hiện, UBND tỉnh và các sở, ngành, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khôi phục và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp.

Lê Đồng