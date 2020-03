Gia hạn, miễn giảm tiền chậm nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đang tổng hợp, áp dụng chính sách gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô (Thiệu Hóa) trong ca sản xuất.

Đối với các trường hợp được gia hạn nộp thuế, theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính (Văn bản hợp nhất số 14/VBHN ngày 15-5-2017), được gia hạn nộp thuế là những trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền, như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. Tai nạn bất ngờ là do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật... Để được gia hạn nộp thuế theo quy định này, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế... Như biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại... Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường, hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư số 156 có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp và thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp đối với thông báo mà mình đã ban hành.

Tin và ảnh: Xuân Hùng