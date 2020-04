Dịch COVID-19 ảnh hưởng không lớn đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng lao động địa phương nên ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất của ngành xây dựng không đáng kể.

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy gạch Vicenza tại Khu công nghiệp Lễ Môn.

Quý 1-2020, giá trị các sản phẩm công nghiệp xây dựng chủ yếu của ngành xây dựng ước đạt khá. Cụ thể, đá khai thác đạt 2.522,9 nghìn mét khối, bằng 98,2% so cùng kỳ; cát xây dựng đạt 2.054 nghìn mét khối, bằng 118% so cùng kỳ; gạch lát nền Vicenza đạt 1.229 nghìn mét vuông, bằng 84% so cùng kỳ; xi măng các loại bằng 3.436 nghìn tấn, bằng 101% so cùng kỳ; gạch xây đạt 360.980 nghìn viên bằng, 102,7% so cùng kỳ.

Tại Thanh Hóa, theo dõi đối với 13 loại vật liệu xây dựng chủ yếu, giá 3 tháng đầu năm 2020 giảm 0,45% so với tháng 12 năm 2019.

Nếu dịch COVID-19 được khống chế kịp thời thì ngành xây dựng dự báo sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định năm 2010 đạt 69.509 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2019. Tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 21.237 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 157.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2019.

An Nguyên