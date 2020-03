Agribank phát triển dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi nước ngoài

Để phục vụ nhu cầu gửi tiền cá nhân của người dân cho người thân đang học tập, sinh sống và chữa bệnh, làm việc và định cư ở nước ngoài, thời gian qua, dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi nước ngoài được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) triển khai trên toàn hệ thống, thu hút hàng nghìn khách hàng mỗi năm. Với nhiều tiện ích như: Nhanh chóng, bảo mật, dễ sử dụng... dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi nước ngoài của ngân hàng ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Thanh Hóa.

Bà Phạm Thị Xinh, ở phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) có con gái đi du học tại Nhật Bản, mỗi tháng bà phải gửi tiền sang cho con để trang trải tiền học, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt khác. Trước đây, bà thường gửi trực tiếp qua người quen, nhưng không phải tháng nào cũng có người sang Nhật Bản nên có khi bà phải gửi luôn một khoản tiền lớn sang để con đủ chi trả trong mấy tháng. Bà Xinh chia sẻ: “Gửi người quen có thể không mất phí nhưng lại bất tiện cho con tôi khi phải đến tận nơi nhận tiền, vừa xa vừa không tiện lịch học, tiền đến tay con cũng bị chậm trễ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt”. Ngoài cách gửi người thân với những bất cập như trên, thi thoảng bà cũng đành liều để con mang một số tiền lớn theo người, nhưng lần nào cả nhà cũng “run” vì không biết con có bị hải quan nước ngoài giữ lại hoặc gặp kẻ gian thì không biết làm thế nào.

Chị Mai Thị Hà ở thị xã Bỉm Sơn có mẹ đang chữa bệnh dài ngày tại Xinh-ga-po, chi phí chữa trị phát sinh thường xuyên, trước đây, chị phải gửi tiền “chui” qua một cá nhân ở đầu Việt Nam, đầu bên Xinh-ga-po người nhà phải đến một khu an ninh “phức tạp” để nhận tiền. Gần đây, chị được biết đến dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi nước ngoài của Agribank Bắc Thanh Hóa chị thấy rất yên tâm vì ngân hàng có liên kết với ngân hàng bên Xinh-ga-po, người thân chị có thể rút tiền bất cứ thời điểm nào tại các ngân hàng thực hiện liên kết tại nước bạn để chữa bệnh cho mẹ.

Hiện nay, nhiều người dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung có người thân đang du học, chữa bệnh và định cư... ở nước ngoài nên nhu cầu giao dịch tiền tệ vì thế không ngừng tăng lên. Nắm bắt được sự luân chuyển của dòng tiền quan trọng này, Agribank đã xây dựng và kết nối mạng lưới đại lý với hơn 1.000 tổ chức tài chính lớn tại 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cùng mức phí cạnh tranh. Đến nay, dịch vụ này được triển khai đồng bộ tại Agribank Bắc Thanh Hóa, là một trong những mạng lưới chuyển tiền lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê của Agribank Bắc Thanh Hóa, năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã thực hiện thành công gần 700 giao dịch cho khách hàng đi các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ca-na-da, Hà Lan, Anh... với doanh số hơn 3 triệu USD. Chủ yếu giao dịch chuyển tiền đi quốc tế trên địa bàn tỉnh đến từ các nhóm đối tượng là: Du học sinh, đi chữa bệnh, du lịch quốc tế, trả phí, lệ phí, trợ cấp thân nhân, chuyển cho người thừa kế, đi định cư và các mục đích hợp pháp khác. Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại Agribank đều có thể chuyển tiền ra nước ngoài bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau. Để gửi cho người thân ở nước ngoài, thay vì phải chờ đợi hoặc thực hiện nhiều thủ tục hành chính, người nhận tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Agribank chỉ cần đến ngân hàng gửi tiền, nhận mã số chuyển tiền, cung cấp tên người nhận, số tiền, quốc gia gửi đi và một số giấy tờ tùy thân hợp lệ là người thân có thể nhận tiền trong thời gian vài tiếng đồng hồ. Trong trường hợp gửi tiền cho người thân bằng ngoại tệ, giao dịch viên sẽ quy đổi nếu khách hàng muốn gửi bằng tiền Việt Nam đồng với tỷ giá quy đổi trong thời điểm nhận. Trong trường hợp khách hàng gửi tiền không có tài khoản mở tại ngân hàng vẫn có thể gửi tiền cho người thân ở nước ngoài; khách hàng sau khi chứng minh mục đích chuyển tiền là để chữa bệnh, học tập hay định cư... sẽ được ngân hàng cho phép chuyển lượng tiền phù hợp.

Nói về độ bảo mật và an toàn của dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi quốc tế do ngân hàng triển khai, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Dịch vụ chuyển tiền đi quốc tế là dịch vụ được ngân hàng thực hiện an toàn, khách hàng không cần lo lắng trong trường hợp người khác biết được mã số chuyển tiền bởi ngoài mã số nhận tiền, ngân hàng còn đối chiếu câu hỏi kiểm tra do chính người chuyển đặt ra, cùng với các thông tin, như: Số tiền chuyển, nước chuyển, người nhận... tất cả các thông tin phải khớp thì ngân hàng mới thực hiện chi trả. Đi đôi với việc cung cấp những ưu đãi tốt nhất cho khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa không ngừng nâng cao đội ngũ nhân lực để có thể tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định. Ngân hàng cũng khuyến cáo người dân, trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều quảng cáo về hình thức chuyển tiền đi quốc tế với mức phí thấp của các tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép. Tuy nhiên, hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro và chủ yếu dựa vào niềm tin, rất nhiều trường hợp bị mất tiền mà khách hàng không thể đòi lại đúng số tiền đã gửi.

Để khuyến khích dịch vụ chuyển tiền cá nhân đi quốc tế, thời gian tới, Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, mở rộng dịch vụ, gia tăng tiện ích, giảm thiểu chi phí phát sinh cho khách hàng. Xây dựng chiến lược phù hợp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể dễ dàng chuyển hoặc nhận kiều hối một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Bài và ảnh: Minh Hà