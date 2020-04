Agribank Nam Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả tín dụng nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh COVID-19

Những tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, song Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) vẫn có tốc độ tăng trưởng khá.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa thu gom rác tại bãi biển xã Tiên Trang (Quảng Xương). Ảnh: Khánh Phương

Đến ngày 31-3, nguồn vốn đạt 8.700 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 35% kế hoạch; dư nợ đạt hơn 10.440 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch. Hoạt động tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, chất lượng tín dụng được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%/tổng dư nợ; các hoạt động dịch vụ đạt kết quả tốt, tổng thu dịch vụ gần 17 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch.

Agribank Nam Thanh Hóa đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn chi nhánh với các cấp độ khác nhau và triển khai thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm duy trì hoạt động trong mọi tình huống. Đồng thời, triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm: Trang bị những vật dụng phòng hộ cho cán bộ và khách hàng đến giao dịch (khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay, máy đo thân nhiệt; thực hiện sát khuẩn, vệ sinh thường xuyên khu vực giao dịch tiền mặt, kho quỹ; khử khuẩn thường xuyên tại các máy ATM và các địa điểm giao dịch). Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác triển khai thực hiện tại các ngân hàng cơ sở và giám sát từ xa qua hệ thống camera, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong việc chủ động, tích cực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Đi đôi với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank, thời gian qua, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế tác động và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Các khách hàng vay vốn tại chi nhánh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 chủ yếu là khách hàng thu mua, chế biến hàng nông sản, hải sản, xuất khẩu, may mặc, kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Chi nhánh chủ động tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; gia hạn nợ, giảm lãi suất tiền vay nhằm hỗ trợ khách hàng và được khách hàng đồng thuận, hợp tác. Kết quả thực hiện đến ngày 22-4, chi nhánh đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ 122 khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 73 khách hàng, với dư nợ được cơ cấu gần 70 tỷ đồng; cho vay lãi suất ưu đãi đối với 49 khách hàng số tiền đã giải ngân 58 tỷ đồng... Ngoài ra, chi nhánh tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá, khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hạn chế tối đa việc đi lại, tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, chi nhánh đã tăng hơn 12.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử so với đầu năm.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa còn làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện với tinh thần trách nhiệm cao, số tiền ủng hộ quyên góp trong 3 tháng đầu năm hơn 700 triệu đồng; trong đó, thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 360 triệu đồng; tặng hàng chục nghìn cây keo giống cho nhân dân 3 huyện miền núi trị giá 60 triệu đồng; vận động cán bộ, nhân viên quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long số tiền 320 triệu đồng...

Trong thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền về các chính sách của Agribank hỗ trợ khách hàng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để khách hàng biết và chủ động các biện pháp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cơ chế, chính sách miễn giảm lãi suất, phí, cơ cấu lại kỳ trả nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi... đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa “mục tiêu kép”, góp phần đưa sản xuất, kinh doanh hồi phục nhanh sau dịch bệnh; quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kim Liên(Agribank Nam Thanh Hóa)