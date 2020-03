87 HTX nông nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 87 HTX nông nghiệp có tình hình sản xuất bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, chủ yếu là các HTX hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, cung ứng, bao tiêu các sản phẩm.

Tổ HTX sản xuất rau an toàn xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống là đơn vị đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Nguyên nhân bị ảnh hưởng là do các HTX nông nghiệp nói trên có đơn hàng sản xuất và cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn với các trường học, nhà hàng, siêu thị, các khu du lịch. Tuy nhiên, do đa phần các cơ sở này đang tạm dừng hoạt động, nên nguồn hàng bị tồn đọng lại. Ước tính, tỷ lệ ảnh hưởng trong sản xuất và cung ứng nông sản, thực phẩm của số HTX nông nghiệp nói trên khoảng từ 40 đến 60%.

Để tháo gỡ khó khăn cho các HTX nông nghiệp đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX bị ảnh hưởng để xây dựng phương án cung ứng hàng hóa; đồng thời, định hướng sản xuất các sản phẩm phù hợp trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang đề nghị với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có chính sách giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ đối với các HTX nông nghiệp đang vay vốn để sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Tin và ảnh: Hương Thơm