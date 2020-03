16 sản phẩm công nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng

Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên một số lĩnh vực gặp khó khăn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, giày da, phân bón... thiếu nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó, đầu ra của một số ngành hàng bị thu hẹp do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua sắm bị hạn chế.

Công nhân Nhà máy Giày xuất khẩu Kim Việt - Việt Nam (đóng trên địa bàn thị trấn Nông Cống) trong ca sản xuất.

Trước tình hình đó, một số doanh nghiệp đã chủ động điều tiết nguyên vật liệu dự trữ, tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ, khắc phục khó khăn. Theo thống kê từ Sở Công Thương, trong 32 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 16 sản phẩm vẫn đạt mức tăng trưởng, điển hình, như: Bao bì các loại tăng 121%, clinker tiêu thụ tăng 36,1%; thủy sản đông lạnh tăng 14,3%, đá ốp lát tăng 20,4%, thức ăn gia súc tăng 12,4%...

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 vẫn đạt mức tăng trưởng (15,4% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công Thương, tăng trưởng sản xuất công nghiệp quý 1 chủ yếu do tăng trưởng từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Thép Nghi Sơn và một số mặt hàng công nghiệp truyền thống chưa bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19. Một số mặt hàng tuy có tăng do đã có các đơn hàng và nguyên liệu nhập từ trước nhưng sẽ rất khó khăn trong giai đoạn tới, như: Giày thể thao, súc sản đông lạnh, quần áo may sẵn. Bên cạnh đó, có một số sản phẩm công nghiệp tiếp tục giảm mạnh, như: Ô tô tải giảm 88,8%, đường kết tinh giảm 33,3%, thuốc lá giảm 28,4%, bia giảm 19,5%, gạch lát nền giảm 17,4%...

