TP Sầm Sơn đón trên 20.000 lượt du khách dịp Tết Canh Tý

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, TP Sầm Sơn đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các di tích, danh thắng, bảo đảm điều kiện thuận lợi, văn minh nhất để người dân và du khách thập phương đi lễ, du xuân đầu năm.

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Đền Độc Cước đi lễ và du xuân đầu năm Canh Tý.

Theo thống kê từ Phòng Văn hóa – Thông tin TP Sầm Sơn, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP Sầm Sơn đã đón trên 20.000 lượt du khách, phục vụ trên 32.000 ngày khách; doanh thu ước đạt 17,5 tỷ đồng. Nhờ sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sớm triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nên trong 5 ngày đầu năm mới Canh Tý, mặc dù lượng du khách và nhân dân đổ về các điểm di tích, danh thắng như Đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền thờ Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái… tăng cao đột biến, tuy vậy công tác quản lý, tổ chức tại các điểm di tích, danh thắng được bảo đảm, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Các di tích, danh thắng đều tạo được sự thông thoáng, văn minh khi đi lễ.

Người dân, du khách khá thuận lợi khi đi tới các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn TP Sầm Sơn để đi lễ, du xuân.

TP Sầm Sơn đã quy hoạch, xắp xếp nơi gửi xe ô tô, xe máy, các bãi xe điện, khu vực bán vàng mã, đồ lễ hợp lý, tạo sự ngăn nắp, thông thoáng, thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh tới đi lễ, dâng hương, vãn cảnh, du xuân đầu năm.

Khu vực bãi đỗ xe ô tô, xe điện được bố trí ngăn nắp, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho du khách.

Tết Canh Tý này, các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn vừa vinh dự được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, do đó TP Sầm Sơn đã đặc biệt chú trọng, tăng cường công tác quản lý lễ hội, trong đó tập trung xây dựng môi trường du lịch văn minh – thân thiện, kiên quyết dẹp bỏ hoàn toàn nạn bói toán mê tín dị đoan, trò chơi núp bóng cờ bạc, cũng như xử lý vi phạm về giá cả theo quy định…

Dù các di tích, danh thắng của TP Sầm Sơn phải đón số lượng người dân và du khách tăng cao đột biến so với ngày thường nhưng đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Hoạt động văn hóa - thể thao tổ chức tại khu vực Hòn Trống Mái cũng thu hút đông đảo du khách.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, công tác quản lý được tăng cường, do vậy trong dịp Tết Canh Tý, chưa có trường hợp vi phạm nào bị xử lý. Đây được xem là sự khởi động rất tốt của TP Sầm Sơn, hướng tới mùa lễ hội xuân 2020 và mùa du lịch hè sắp tới.

Mạnh Cường