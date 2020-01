Hàng vạn du khách chen chân đi lễ xuân Canh Tý tại di tích Phủ Na

Ngay từ những ngày đầu năm mới Canh Tý, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh) để đi lễ, cầu mong một năm mới với những mong ước tốt đẹp nhất.

Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về khu di tích Phủ Na để đi lễ, du xuân đầu năm mới Canh Tý

Phủ Na nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh ngày 28-1-1993. năm 2019, di tích đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Phủ Na ra đời vào năm 1909 (dấu tích còn ghi lại thượng lương của đền Mẫu Nghi Thiên Hạ), được xây dựng theo kiến trúc thời Nguyễn. Tín ngưỡng thờ ở Phủ Na là thờ Mẫu. Khi tín ngưỡng của đạo Mẫu- Liễu Hạnh du nhập về Xuân Du thì tại đây đã có tín ngưỡng thờ Tản Viên, mẹ Âu Cơ và Chúa Cửa Rừng (chúa Thượng Ngàn) - tín ngưỡng nguyên thủy của người Mường Hòa Bình. Vì vậy, tín ngưỡng thờ Mẫu đã hòa phối cùng tín ngưỡng của người Mường cùng tồn tại, phát triển, được thể hiện ở hệ thống thờ tại Phủ Na.

Người dân và du khách đã phải chen chân mới tới được các điểm trong khu di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na

Du khách đến với Phủ Na – núi Nưa còn cảm nhận được từ trong tâm linh của mình vong hồn của người nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh qua việc phối thờ Bà tại đền thờ Thánh Mẫu. Chính điều đặc biệt trong tín ngưỡng cùng với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, và hệ thống đền, miếu quy tụ ở một vùng thung lũng tạo nên một quần thể di tích độc đáo mang tính nguyên sơ, đã thu hút hàng trăm ngàn khách thập phương về với điểm du lịch Phủ Na trong những ngày xuân.

Mặc dù thời tiết rét đậm nhưng lượng du khách đổ về Phủ Na Tết Canh Tý tăng đột biến so với cùng kỳ năm Kỷ Hợi

Dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm nay, lượng du khách và nhân dân đổ về Phủ Na để đi lễ, dâng hương và du xuân tăng cao hơn (khoảng 15 đến 20%) so với Tết Kỷ Hợi. Huyện Như Thanh đã có sự chuẩn bị từ rất sớm từ việc bố trí bãi đỗ xe, xắp xếp khu vực bán đồ lễ, khu vực lấy nước cầu may, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng ăn uống công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác quản lý lễ hội, di tích, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống việc lợi dụng bói toán, tử vi mê tín dị đoan…

Do mồng 5 (ngày 29-1) là ngày nghỉ Tết cuối cùng nên lượng người dân và du khách đổ về Phủ Na tăng mạnh, dẫn đến có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải

Du khách phải chen chân vất vả để xin nước cầu may

Do đó, mặc dù lượng khách đổ về di tích trong 5 ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý là rất lớn, đặc biệt là ngày hôm nay (29-1, tức mồng 5 Tết Canh Tý), nhiều thời điểm phải chen chân mới có thể dâng hương, dâng lễ tại khác điểm trong khu di tích nhưng ban quản lý và địa phương đã làm tốt công tác điều hành, bảo đảm công tác tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách tới đi lễ, du xuân tại khu di tích Phủ Na.

Việc bố trí, xắp xếp các khu vực bãi giữ xe, các ki-ốt bán vàng mã, đồ lưu niệm được thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi chi du khách đi lễ, du xuân

Dù vậy, vẫn còn tồn tại nhiều điểm vui chơi có thưởng lợi dụng lễ hội để được dịp “làm ăn”

Phủ Na được xem là một trong những di tích tâm linh của tỉnh Thanh Hóa thu hút đông nhất lượng người dân và du khách tới đi lễ, du xuân vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Mạnh Cường