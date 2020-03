Đẩy mạnh truyền thông “Thanh Hóa – điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”

Pù Luông, điểm check-in lý tưởng của khách du lịch.

Nếu theo thông lệ hằng năm, thì thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các hoạt động vui xuân trẩy hội đã, đang và sẽ còn diễn ra hết sức sôi động.

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã buộc nhiều địa phương phải gác lại các hoạt động văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí và tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Theo đó, bảo đảm an toàn cho các khu, điểm du lịch, nhất là các khu, điểm du lịch tâm linh, là nhiệm vụ được ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.

Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, ban quản lý các khu, điểm du lịch đã triển khai nghiêm túc, bằng nhiều giải pháp thiết thực. Khu Di tích lịch sử danh thắng đền Cửa Đặt (huyện Thường Xuân), vốn là điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương, thì năm nay khách vắng hẳn. Mặc dù vậy, ban quản lý vẫn triển khai nghiêm túc việc phun thuốc khử trùng trong khuôn viên di tích và bố trí nhân lực thường trực để theo dõi, giám sát các hoạt động dâng hương vãn cảnh. Điều đáng nói là du khách đến dâng hương đã có ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cùng chung thực trạng vắng khách như các khu, điểm du lịch khác, song, Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Lam Kinh không vì thế mà lơi là nhiệm vụ phòng chống dịch. Bên cạnh việc phun thuốc khử trùng môi trường; tuyên truyền trên loa phát thanh và các biển bảng trực quan, để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho du khách; ban quản lý luôn chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo đó, việc thu gom, vận chuyển rác thải và bố trí bổ sung thùng chứa rác, nhà vệ sinh, hệ thống biển báo chỉ dẫn... được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, các biện pháp quản lý cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật, tôn tạo cảnh quan; rà soát hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn di tích... cũng luôn được ban quản lý chú trọng. Nhờ đó, Lam Kinh luôn là điểm đến an toàn, xanh sạch đẹp và tạo được sự yên tâm cho du khách.

Để bảo đảm các hoạt động VHTT&DL, đặc biệt là hoạt động du xuân tại các điểm đến tâm linh diễn ra an toàn, đúng quy định, đầu tháng 2-2020, đoàn công tác Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số di tích, danh thắng như đền Bà Triệu (Hậu Lộc), đền Sòng (Bỉm Sơn), đền Cô Bơ (Hà Trung)... Ngay sau kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Thanh Hóa trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, bảo vệ môi trường cảnh quan sạch đẹp và tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân, du khách là những nhiệm vụ mang lại kết quả trông thấy.

Mặc dù phải đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là khi Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh thành có ca nhiễm bệnh; song với khả năng khống chế, kiểm soát dịch bệnh như hiện nay, có thể khẳng định, Thanh Hóa là điểm đến an toàn. Hiện, tỉnh Thanh Hóa nói chung, các khu, điểm du lịch trên địa bàn nói riêng, đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, nhằm bảo đảm sức khỏe cho du khách trong lộ trình tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương. Đồng thời, chú trọng xây dựng chiến dịch quảng bá, với thông điệp “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”; cũng như bảo đảm môi trường du lịch an toàn, an ninh và chất lượng, để tạo tâm lý yên tâm cho du khách khi chọn Thanh Hóa là điểm đến.

Đặc biệt, Thanh Hóa đang chú trọng xây dựng các điểm đến an toàn, sát với 5 tiêu chí được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề ra trong bộ “Tiêu chí Du lịch an toàn với dịch COVID-19” (được ban hành tại Quyết định 10/2020/QĐ-HHDLVN). Cụ thể, đối với tiêu chí “Điểm đến du lịch an toàn với dịch COVID-19”, sẽ tập trung cho các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, khu du lịch, điểm du lịch “không thuộc vùng có dịch COVID -19 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017”. Đối với tiêu chí “Doanh nghiệp du lịch an toàn với dịch COVID-19”, sẽ hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng du lịch với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, với điều kiện khách du lịch không thuộc diện cách ly y tế; đồng thời, chỉ đưa khách du lịch đến điểm du lịch an toàn; chủ động phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tham gia tập huấn về dịch COVID-19 cho lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch của cơ sở.

Đối với các tiêu chí “Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn với dịch COVID-19” và “Dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn với dịch COVID-19”, yêu cầu các cơ sở phải tuân thủ việc phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cán bộ, nhân viên, người phục vụ của cơ sở áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; rác thải, chất thải phát sinh trong khu vực cung cấp dịch vụ được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh tại khu vực vệ sinh, nơi ăn, uống và nhà bếp của cơ sở; niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế có thẩm quyền trên địa bàn trong phòng, chống dịch COVID-19 để liên hệ khi cần thiết. Còn đối với tiêu chí “Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn với dịch COVID-19”, yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp là phải tiến hành việc khử trùng phương tiện vận chuyển khách du lịch; lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; bố trí đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhanh trên phương tiện vận chuyển khách du lịch khi khách có nhu cầu...

K.N