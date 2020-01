Hàn Anh Tuấn – Cậu sinh viên xứ Thanh đam mê nghiên cứu khoa học

“Tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực và đam mê”, đó là những lời nhận xét của thầy cô, đồng chí, đồng đội khi nhắc đến Hàn Anh Tuấn - sinh viên lớp B5D3 khoa Quản trị nhân lực, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Hàn Anh Tuấn trong buổi tình nguyện “Trung thu cho em”.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nông Cống của xứ Thanh, một mảnh đất hiếu học với bề dày lịch sử truyền thống, Hàn Anh Tuấn đã sớm nuôi dưỡng đam mê trở thành người chiến sĩ áo xanh. Cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu Tổ quốc mãnh liệt thôi thúc chàng trai trẻ quyết tâm được đứng vào hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân anh hùng. Ước mơ đó của Tuấn thành hiện thực khi cậu đỗ Học viện Chính trị Công an nhân dân với số điểm 23 (khối D). Và hiện giờ đang là sinh viên năm thứ 4, cũng là năm mà Tuấn hứa hẹn sẽ cố gắng nỗ lực và gặt hái những thành tích mới.

Ấn tượng về Hàn Anh Tuấn là sự tự tin, hoạt bát, cộng với tinh thần sắt, bản lĩnh thép không chịu đầu hàng trước khó khăn, gian khổ, luôn nỗ lực và ham học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Vượt qua những khó khăn chung của Học viện kể từ những năm đầu thành lập, Tuấn đã để lại ấn tượng với 2 năm đạt danh hiệu Học viên Giỏi và được thầy cô, bạn bè dành những lời khen ngợi. Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019, Tuấn thực sự xuất sắc khi hai lần liên tiếp đạt giải Nhì cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” với chuyên đề “Nâng cao kỹ năng giao tiếp với nhân dân qua công tác dân vận cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân” và chuyên đề “Học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet".

Hàn Anh Tuấn xuất sắc dành giải Nhì cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Ngoài thời gian học tập và công tác, Tuấn thường dành phần thời gian còn lại của mình đọc báo, đọc sách và xem thời sự để nắm tin tức, tình hình từ đó xây dựng và hình thành cho mình phông kiến thức vừa rộng, vừa sâu. Bên cạnh đó, Tuấn còn năng nổ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi tìm hiểu do các Bộ, Ban, Ngành các cấp phát động. Tuấn vừa là nhóm trưởng tài năng của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học với những thành tích đáng tự hào như: Giải Nhất tập thể cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng” do Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức; Giải B cấp Trung ương cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”; Giải Nhất cấp Học viện cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong Công an nhân dân”; Giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải Ba cuộc thi “Viết về Học viện Chính trị Công an nhân dân”; Giải Khuyến khích cấp Trung ương cuộc thi “Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”...

Hàn Anh Tuấn - Trưởng nhóm (thứ 2 từ trái sang) đạt giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong Công an nhân dân”.

Còn đối với cá nhân mình, Hàn Anh Tuấn cũng đã xuất sắc đạt Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An ninh, trật tự” với bài dự thi được Hội đồng Ban Giám khảo đánh giá cao, chất lượng. Nói về thành tích của mình, Tuấn chia sẻ: “Với bản thân tôi, những thành tích đó chính là nhờ sự giúp đỡ, dạy dỗ của thầy cô giáo Học viện Chính trị Công an nhân dân và sự động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội. Bản thân tôi nghĩ cứ đam mê, nỗ lực cố gắng thì kết quả xứng đáng sẽ mỉm cười với mình”. Chính phương châm sống và học tập đó cũng giúp Tuấn đóng góp nhiều bài viết chất lượng đăng trong Kỷ yếu Hội thảo của Học viện. Với những thành tích mà mình đã đạt được, Hàn Anh Tuấn vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện.

Hàn Anh Tuấn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hàn Anh Tuấn là tấm gương vềtinh thần cống hiến, nhiệt huyết, sáng tạo, rèn cho mình “tâm trong, trí sáng, có hoài bão lớn”, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ thanh niên hôm nay.

Lê Văn Vỹ