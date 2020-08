Xây dựng thị trấn Bút Sơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Trở lại Thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) những ngày cuối tháng 8, bước chân trên những con đường trải nhựa, bê tông phong quang sạch đẹp, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, trường học mới khang trang, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét của một thị trấn nhỏ bé xưa kia giờ đã trở thành đô thị sầm uất. Tất cả những điều đó đã minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ thị trấn và sự đồng lòng của cán bộ, Nhân dân trong việc hiện thực hóa các phong trào thi đua yêu nước.

Sông Goòng được đầu tư nâng cấp với thiết kế đẹp mắt trở thành Công viên mini trong lòng thị trấn.

Cùng dạo bước đi trên con đường phẳng lì dọc sông Goòng đoạn qua thị trấn Bút Sơn, bà Cao Thị Nhung, gần 60 tuổi không giấu được sự vui mừng. Cách đây vài năm thôi, 2 bên bờ sông Goòng chỉ là đất, dòng sông bị phủ kín bởi bèo tây, buổi tối không ai dám đi lại trên đoạn đường này vì lo trượt ngã, vậy mà nay dọc 2 bên bờ sông được bê tông hóa rộng rãi, mái sông được kè kiên cố xen lẫn những luống cúc vàng rực rỡ. Tối đến những ánh đèn điện lung linh in bóng xuống dòng sông, tạo nên một không gian đi bộ thư thái cho người dân sau những ngày làm việc căng thẳng.

“Không chỉ có công viên mini ven sông Goòng này đâu mà còn có công viên mini phía trước Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn, ngã ba sông Bút, Quảng trường huyện Hoằng Hóa là những không gian kiến trúc được quy hoạch khá bài bản và có sự cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, đã làm nên cái “chất” riêng cho thị trấn.” – Ông Trương Công Quyền, người dân thị trấn tiếp lời.

Đường phố thị trấn được trang hoàng cờ hoa rực rỡ trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII.

Đem niềm vui và cảm nhận của người dân trao đổi với ông Hoàng Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bút Sơn, ông Chung vui vẻ cho biết: Tất cả những đổi thay đó là cả một sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, tỉnh, huyện và địa phương phát động.

Ông Chung nhấn mạnh, thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua Đảng bộ thị trấn Bút Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 39 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị 34 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, nhân dân thị trấn. Tăng cường nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong từng giai đoạn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng xã hội hóa, tập trung đưa phong trào thi đua về cụm dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực trên các lĩnh vực.

Từ việc quán triệt, triển khai trên, các ngành, đoàn thể, thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn đã đề ra những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng như phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, “chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh”, “Dạy tốt, học tốt, xây dựng trường chuẩn quốc gia và khuyến học, khuyến tài”; “Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”,“Đẩy mạnh cải cách hành chính”…Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo đó, thị trấn đã triển khai công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường đô thị, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, trồng cây xanh và hoa các tuyến đường, lập lại trật tự đô thị nhằm xây dựng thị trấn Bút Sơn trở thành đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện, xứng đáng là trung tâm chính trị của huyện. Đến nay, toàn thị trấn đã làm được 31,2 km điện chiếu sáng công cộng, lát 9.600m2 vỉa hè, làm mới 2,1 km rãnh thoát nước; quét được 3.170m2 vôi ve tường, trồng 4, 25 km đường hoa, làm 8 cổng đèn trang trí trên các trục đường chính, xây dựng 3 tiểu công viên, cải tạo, trang trí cầu và 2 bên bờ kênh Goòng…, góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo đô thị, phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân.

Vẽ tranh bích họa trên tường là một trong những nội dung trong phong trào thi đua chỉnh trang đô thịvăn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

“Có thể khẳng định ở thời điểm này các phong trào thi đua yêu nước của thị trấn sôi nổi và phát triển sâu rộng, được các cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thị trấn tham gia. Từ các phong trào thi đua đã góp phần đưa kinh tế trên địa bàn thị trấn tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 16%, vượt so với Nghị quyết 1,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, thương mại. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 1.068 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng/năm. Toàn thị trấn có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, có nhiều giáo viên, học sinh giỏi đạt giải tỉnh, huyện...; diện mạo thị trấn Bút Sơn từ nghèo nàn lạc hậu đã trở thành đô thị văn minh hiện đại. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của thị trấn tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại IV vào năm 2025” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bút Sơn Hoàng Văn Chung tự hào.

Tô Dung