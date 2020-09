Trần Văn Tân và hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Là một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp, lắp đặt các loại cửa nhựa, cửa nhôm, cửa thép vách dựng nhà cao tầng, nhưng rồi trong một lần được tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tại Nhật Bản, anh Trần Văn Tân, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (Quảng Xương) đã hiểu được giá trị của làm NNCNC.

Công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới chăm sóc dưa lưới Taki.

Nhận thấy, quê hương có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, năm 2017, anh Tân đã cùng với một số bà con nông dân thôn Dục Tú, thị trấn Tân Phong thực hiện chuyển đổi 7,8 ha đất sản xuất nông nghiệp để làm NNCNC với các loại cây trồng như dưa lưới Taki, rau thủy canh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để sớm đi vào sản xuất, công ty đã đầu tư xây dựng nhà màng (đến nay tổng giá trị đầu tư lên tới 40 tỷ đồng); đồng thời liên kết với Công ty Watanabe Pipe, là một trong những công ty hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực nhà kính nông nghiệp và đã được công ty chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất NNCNC. Trong đó dưa lưới Taki là giống dưa ngon nhất của Nhật Bản đã được công ty lựa chọn trên hành trình khởi nghiệp. Đây là loại dưa rất nhạy cảm với thời tiết, điều kiện, cùng với kỹ thuật chăm sóc khắt khe, do vậy, công ty đã bố trí 5 kỹ sư phụ trách kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ quy trình công nghệ do phía Nhật Bản chuyển giao. Dưa lưới Taki được canh tác bằng quy trình kỹ thuật hiện đại, như hệ thống tưới nhỏ giọt, dinh dưỡng hữu cơ được tính toán và bơm tự động. Do vậy, những quả dưa khi đến tay người tiêu dùng hoàn toàn bảo đảm về chất lượng, độ giòn, ngọt cao, độ sạch tuyệt đối cũng như hình thức tròn đều, vân lưới đẹp. Hiện tại, dưa lưới Taki đang được công ty thực hiện canh tác 3 vụ/năm, năng suất ước đạt 35 tấn/1 vụ, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng khoảng 75.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, từ mô hình nhà màng do Nhật Bản chuyển giao, công ty còn trồng rau thủy canh, hiện đang có trên 20 loại. Mỗi năm sản xuất từ 12-15 vụ, khoảng 250 tấn rau, giá bình quân 20 triệu đồng/tấn, thu về trên 3 tỷ đồng. Hiện các sản phẩm đầu ra đều đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, công ty còn thực hiện việc ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc và mã QR Code trên từng sản phẩm, thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của người tiêu dùng... Hiện tại, đầu ra các sản phẩm tương đối ổn định với 2 cửa hàng do công ty đầu tư cùng với một số siêu thị, nhà hàng, các trường học trong và ngoài tỉnh cũng đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho công ty. Với việc sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, được người tiêu dùng và thị trường chấp nhận, năm 2019, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao thì công ty có 2 sản phẩm là dưa lưới Taki và dưa chuột baby.

Theo anh Trần Văn Tân, tổng giám đốc công ty, việc ra đời khu NNCNC không chỉ làm thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tiếp cận với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hiện, mô hình sản xuất NNCNC của công ty đã được bà con nông dân một số địa phương trong tỉnh đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Đồng thời, cũng đã có một số khách du lịch và học sinh trường học trong tỉnh đến tham quan, du lịch trải nghiệm mô hình NNCNC của công ty.

Với những đóng góp của anh Trần Văn Tân đối với sự phát triển của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, nhất là mô hình NNCNC, anh đã được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, năm 2019, anh Tân đã đạt Giải thưởng Sao Đỏ - doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Bài và ảnh: Duy Sơn