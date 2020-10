Tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa): Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ. (Ảnh: Minh Hiếu) Với phương châm phục vụ “Nhanh chóng - thuận tiện - chính xác - hiệu quả”, “Lấy người bệnh là trung tâm”... những năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, có cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, đạt được nhiều thành công trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến trong khám chữa bệnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Bệnh viện đã trở thành bệnh viên hạng I, quy mô 1.200 giường bệnh - trung tâm y tế lớn và hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa, một trong những bệnh viện tuyến tỉnh dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó phải kể đến thành tựu nổi bật ở lĩnh vực ngoại khoa với những kỹ thuật cao, chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thường quy ở tất cả các chuyên khoa. Cùng với đó, lĩnh vực nội khoa và can thiệp cũng có bước phát triển vượt bậc với việc áp dụng các kỹ thuật và tiến bộ mới trong điều trị và can thiệp nội khoa, góp phần làm cho khoảng cách giữa nội khoa và ngoại khoa ngày càng xích lại gần hơn. Đặc biệt, nhiều bệnh lý trước đây chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật ngoại khoa thì nay phần lớn có thể chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp. Đối với lĩnh vực cận lâm sàng, với việc đầu tư, lắp đặt nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại đã nối dài bàn tay của thầy thuốc điều trị. Các kỹ thuật cận lâm sàng phát triển đáp ứng nhu cầu cho chẩn đoán và điều trị chất lượng cao. Trong 5 năm qua, bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có 555 đề tài nghiên cứu khoa học, 80 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn, trong đó có 2 đề tài đa quốc gia, 2 đề tài cấp quốc gia, 2 đề tài cấp bộ, 7 đề tài cấp tỉnh ở nhiều lĩnh vực chuyên khoa được nghiệm thu và đưa vào áp dụng trong thực tiễn hiệu quả...