Sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Triệu Sơn

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Triệu Sơn đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào TĐYN ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trên địa bàn.

Mô hình trồng dừa xiêm của anh Lê Văn Hậu thôn 9, xã Thọ Vực đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Theo chân các đồng chí cán bộ Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Triệu Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình CCB Lê Thanh Tuân, phố Bà Triệu, một trong những người lính vinh dự được tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được kề vai sát cánh cùng đồng đội trong trận đánh cuối cùng tiến vào Dinh Độc Lập, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, CCB Lê Thanh Tuân tiếp tục công tác trong quân đội, đến năm 1977 chuyển ngành về công tác tại Huyện đội Nông Cống và Huyện đội Triệu Sơn cho đến khi nghỉ hưu. Trở về cuộc sống đời thường, với phẩm chất người lính Cụ Hồ, CCB Lê Thanh Tuân cùng gia đình phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật. Hiện gia đình CCB Lê Thanh Tuân đang nuôi trên 100 con gà, vịt, gần 2 sào ao nuôi cá, trồng bưởi Diễn và nuôi 40 đàn ong. CCB Lê Thanh Tuân cho biết, hàng năm sau khi trừ chi phí, gia đình có thu nhập khoảng 60 - 80 triệu đồng. So với các mô hình phát triển kinh tế khác, giá trị thu nhập của gia đình không lớn, song tấm gương vượt khó của thương binh 3/4, Lê Thanh Tuân đã cổ vũ phong trào TĐYN để mọi người làm theo.

Thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn huyện Triệu Sơn, nhiều CCB đoàn viên, thanh niên, nông dân... đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế, trong đó có gia đình anh Lê Văn Hậu thôn 9, xã Thọ Vực là một điển hình. Vốn là người đã từng đi làm ăn ở các tỉnh, thành phía Nam, anh Lê Văn Hậu và các anh em trong gia đình đã tích lũy được một số kiến thức, kinh nghiệm trong việc trồng các loại cây ăn quả, nhất là cây dừa xiêm. Trở về địa phương, anh nhận thấy chất đất, điều kiện canh tác nông nghiệp của quê khá phù hợp với cây dừa xiêm, một loại cây đang có thị trường đầu ra khá tốt phục vụ giải khát. Trên diện tích 3 ha đất thầu của xã và thầu lại của các hộ dân lân cận, anh Hậu và các anh em trong gia đình đã đầu tư làm đất và đưa 1.000 gốc dừa xiêm giống Mã Lai và xiêm xanh về trồng. Tận dụng mặt đất phía trước khi thu hoạch dừa, anh đã trồng xen canh các loại cây trồng đậu đen, bí đỏ theo mùa vụ để lấy ngắn nuôi dài cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Sau 3 năm đầu tư, năm nay 1.000 gốc dừa xiêm đã và đang có hoa và ra quả, hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho gia đình. Mô hình trồng dừa xiêm sẽ là hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình ở những vùng đất lúa kém hiệu quả.

Trong 5 năm qua, huyện Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nổi bật là: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, dự kiến đến hết năm 2020 huyện có 27/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 84,4% số xã, tăng 22 xã so với năm 2015; có 201/229 thôn đạt chuẩn NTM, chiếm 87,8%; bình quân đạt 18 tiêu chí/xã, tăng 4 tiêu chí/xã so với năm 2015. Trong lĩnh vực kinh tế, phát triển nông nghiệp, huyện đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi 2.350 ha đất trồng lúa sang trồng cây khác và nuôi thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị đạt kết quả quan trọng như: mô hình sản xuất giống lúa tại các xã Đồng Tiến, Vân Sơn, Đồng Thắng; mô hình trồng cây dược liệu ở các xã Thái Hòa, Khuyến Nông; trồng rau an toàn tại các xã Tiến Nông, Dân Lý; trồng dưa vàng Kim Hoàng Hậu; trồng hoa, cây cảnh; trồng cây dừa xiêm, cây thanh long... Huyện có 2 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh đó là chè sạch Bình Sơn và mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất. Trong 5 năm, toàn huyện thành lập mới 356 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện lên 645 doanh nghiệp; thu hút trên 40 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên 3.000 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong 5 năm ước đạt 9.681 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Từ các phong trào thi đua đã đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,25%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng, gấp 2,12 lần so với năm 2015.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai một cách sâu rộng và phát triển mạnh mẽ. Ước đến hết năm 2020, số thôn, phố đạt chuẩn văn hóa chiếm 86%; 89% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào thi đua 2 tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... được triển khai rộng khắp, góp phần đưa tỷ lệ trường đạt chuẩn của huyện lên 80,6% vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Giáo dục mũi nhọn được xếp trong tốp đầu 7 huyện có thành tích cao của tỉnh. Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều y đức trong ngành y tế” được đẩy mạnh. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường đã góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%, vượt mục tiêu đề ra. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, được quan tâm triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 0,89%, là một trong những huyện có tốc độ giảm nghèo nhanh của tỉnh. Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang địa phương đã tích cực góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của Nhân dân, tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định từ các phong trào TĐYN đã tạo sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển, vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2022.

Bài và ảnh: Minh Hiếu