Phụ nữ huyện Yên Định: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN huyện Yên Định đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao mức sống cho hội viên, phụ nữ và giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM).

Mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” xã Yên Trung (Yên Định) góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới.

Các phong trào thi đua được cụ thể hóa phù hợp với thực hiện nhiệm vụ của địa phương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Để thực hiện đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của hội viên, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, chấm điểm các chỉ tiêu thi đua; chọn điểm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực nhằm tạo động lực phấn đấu. Phụ nữ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới tác phong làm việc, trau dồi đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Phụ nữ khối nông thôn tích cực thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm cùng hỗ trợ giúp nhau giảm nghèo, làm giàu.

Mục tiêu quan trọng thực hiện các phong trào thi đua là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ. Giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội LHPN huyện Yên Định đã vận động hội viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, như: Rau an toàn, rau sạch, ớt xuất khẩu, cây ăn quả, mô hình kết hợp cá lúa, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản... Để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, các cấp Hội đã tín chấp vay vốn qua các kênh ngân hàng, huy động tiết kiệm cho hội viên vay. Đến nay các nguồn vốn đạt trên 300 tỷ đồng, giúp hơn 7.000 lượt hội viên vay, tăng 80 tỷ so với năm 2015. Đa số hội viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Nhiều chị mạnh dạn đầu tư chuồng trại, cây, con giống có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm trở lên, như các chị: Nguyễn Thị Kim Oanh, xã Yên Phú; Tịnh Thị Bốn, xã Định Tăng; Vũ Thị Chuyền, xã Định Tiến; Lê Thị Sáng, xã Định Liên; Trịnh Thị Cúc, xã Quý Lộc… Hội LHPN huyện còn hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã sản xuất hạt lai F1 xã Định Tiến và rau củ quả an toàn xã Định Tăng; 5 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trên địa bàn toàn huyện và ra mắt 9 gian hàng thực phẩm sạch do phụ nữ đứng ra làm chủ. Cách làm này đã giúp hội viên liên kết cùng nhau sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra nhằm phát triển bền vững. Trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, nhiều chị em phụ nữ nông thôn năng động, mạnh dạn vay vốn và mở rộng cơ sở kinh doanh các ngành nghề dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Các cấp hội đấu mối, giới thiệu cho nhiều lao động nữ đi xuất khẩu lao động, làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp của huyện có thu nhập ổn định.

Hội viên, phụ nữ xã Định Bình (Yên Định) tích cực thu hoạch rau màu an toàn

Trong 5 năm, các cấp hội còn huy động nhiều nguồn hỗ trợ xây 35 mái ấm cho phụ nữ nghèo chủ hộ, trị giá 766 triệu đồng; trao 364 suất học bổng, 32 chiếc xe đạp cho trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, tặng hơn 1.000 con giống các loại, tặng 2 sổ tiết kiệm, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế đa ngành nghề, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững, Hội LHPN huyện chỉ đạo sát sao các cơ sở hội, cán bộ hội bám cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng các mô hình phù hợp, như: “Nghĩa tình hội viên”, mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, vườn mẫu”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”…, nhằm hỗ trợ, trang bị kiến thức, kỹ năng giúp hội viên vận dụng vào sản xuất, sinh hoạt, đồng thời góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2020, huyện Yên Định đã có 2 xã Định Tân và Định Long đạt xã NTM nâng cao.

Sáng tạo, tích cực trong triển khai nhiệm vụ, thuyết phục bằng những kết quả, những con số ý nghĩa, công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Yên Định được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao. Trong 5 năm, toàn huyện đã có hơn 600 điển hình trên các lĩnh vực; thu hút 82.1% hội viên tham gia sinh hoạt (tăng 20% so với năm 2015); 20.869 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 26/26 đơn vị đạt xuất sắc, vững mạnh, không còn đơn vị yếu, kém. Năm 2019, Hội LHPN huyện vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội vì có nhiều đóng góp xây dựng huyện NTM.

Lê Hà