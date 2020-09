Phòng Cảnh sát hình sự: Tuyến đầu trong đấu tranh với tội phạm

Là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh với tội phạm, những năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh trao đổi thông tin vụ án.

Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành, chú trọng những văn bản liên quan đến hoạt động tư pháp như: Bộ luật Hình sự, tố tụng hình sự, pháp lệnh điều tra hình sự, pháp lệnh phòng chống mại dâm...; các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống ma túy; chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em... Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực tham gia làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự (ANTT), tuyên truyền Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực phòng chống tố giác tội phạm; tích cực tham gia ký kết khu dân cư an toàn về ANTT không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công tác tuyên truyền được kết hợp bằng nhiều hình thức như: Tăng cường phối hợp với các phòng công tác Đảng, công tác chính trị, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn, thi tìm hiểu, in ấn, sao chép các văn bản pháp luật và những thông tin pháp lý có liên quan; xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật phục vụ hiệu quả việc nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật trong công tác và chiến đấu; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của đơn vị và được gắn liền với chương trình cải cách hành chính.

Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao cũng như vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Phòng CSHS đã tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong gia đình, trường học và cộng đồng dân cư. Thực hiện hiệu quả các chuyên đề công tác phòng ngừa tội phạm hình sự như: “Phòng ngừa và đấu tranh chống các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án”; “Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cá nhân hoạt động tín dụng đen bất hợp pháp”; “Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực chạy dự án, chạy việc làm, chạy đi học, chạy chế độ chính sách”...

Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình diễn biến của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên từng tuyến, địa bàn, từng thời điểm của từng loại tội phạm để kịp thời tham mưu lập kế hoạch đấu tranh triệt phá. Thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung, củng cố, hoàn thiện các hồ sơ điều tra cơ bản về tuyến, địa bàn mà đơn vị đang theo dõi, quản lý. Qua đó, phát hiện những loại đối tượng, tụ điểm phức tạp về hình sự, các vấn đề mới nổi lên về phạm pháp hình sự để xây dựng kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả; đồng thời quản lý chặt chẽ số đối tượng nổi cộm, thường xuyên răn đe, giáo dục, tác động làm tan rã băng ổ nhóm. Tuần tra, phục kích ngăn chặn, hạn chế đối tượng hoạt động, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đơn vị đã tập trung tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt giai đoạn 2 Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm trên địa bàn tỉnh”; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế. Tăng cường trao đổi thông tin tội phạm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong 18 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát cơ động tăng cường kiểm soát, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà nghỉ, khách sạn; thường xuyên phối hợp với Phòng PC09 áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng ngừa, điều tra khám phá tội phạm. Trong 5 năm (2015-2020), Phòng CSHS đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng CSHS toàn tỉnh điều tra khám phá, làm rõ 7.011 vụ án các loại, bắt xử lý 12.478 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,29%; trong đó, riêng Phòng CSHS, điều tra khám phá, khởi tố 418 vụ, 1.435 bị can. Ngoài ra, Phòng CSHS đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 137 đối tượng truy nã; đấu tranh triệt xóa 52 ổ nhóm cờ bạc, 622 đối tượng; triệt xóa 33 ổ nhóm mại dâm, 217 đối tượng...

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, Phòng CSHS, Công an tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2015, được Tổng cục III, Bộ Công an tặng Cờ thi đua; năm 2017, 2019 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; năm 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tập thể đơn vị, tập thể đội công tác và các cá nhân cán bộ, chiến sĩ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2016, Phòng CSHS vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; năm 2016, đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bài và ảnh: Quốc Hương