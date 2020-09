Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Sản xuất nước uống dinh dưỡng tế bào mía tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Ảnh: Minh Hằng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua những hy sinh, gian khổ, đem sức người, sức của tham gia kháng chiến kiến quốc, chiến thắng giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, cùng Nhân dân cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất, dựng xây Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực chính trị tinh thần to lớn để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, phấn khởi, hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong giai đoạn 2015-2020, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 12,5%, gấp 1,54 lần so với mức tăng trưởng giai đoạn 2011-2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229.000 tỉ đồng, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015...

Ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt, để tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Những thành tựu trên là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Có thể khẳng định, chưa bao giờ Thanh Hóa có được thế và lực như ngày nay. Trong niềm vui, niềm hân hoan đó, chúng ta đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện chính trị quan trọng - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, đại hội sẽ đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, rút ra những bài học để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn tiếp theo.

Hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X với nhiều niềm vui và sự gửi gắm. Chúc cho các gương điển hình, những bông hoa tiên tiến nhiều sắc màu luôn tốt tươi và sức sống sẽ thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

