Người cựu chiến binh tâm huyết

Cựu chiến binh Bùi Sỹ Thắng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Xương là người cán bộ hội gương mẫu, tâm huyết, có nhiều đóng góp cho phong trào của huyện. Sinh ra ở thôn Tân Thượng, thị trấn Tân Phong, ông đã gắn bó cuộc đời với binh nghiệp. Năm 2010 đại tá Bùi Sỹ Thắng nghỉ hưu trở về quê hương và bắt đầu nhiệm vụ mới của mình.

CCB Bùi Sỹ Thắng (đứng ngoài cùng bên phải ảnh) trao nhà tình nghĩa cho ông Bùi Sỹ Quyền - hội viên CCB ở thôn Tân Thượng, thị trấn Tân Phong.

Ngay từ những ngày đầu về nghỉ, ông đã nhiệt tình tham gia các phong trào, cuộc vận động và rất nhiều công việc tại địa phương. Ông luôn thể hiện được tâm huyết, sự say mê, đặc biệt là phong trào Hội CCB, được địa phương và nhân dân ghi nhận, quý mến.

Năm 2012, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Xương. Trên cương Chủ tịch Hội, ông luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tích cực nghiên cứu các tài liệu, văn bản, từ đó cùng Ban Chấp hành Hội CCB huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, xây dựng các mô hình, phát động các phong trào, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB cơ sở, cán bộ, hội viên CCB thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Một trong những trăn trở đối với ông chính là quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống của các CCB trên địa bàn huyện. Quảng Xương có số lượng đối tượng chính sách, người có công, CCB lớn, nhiều gia đình hội viên CCB vẫn còn khó khăn, là hộ nghèo.

Ông xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội chính là CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hàng năm Hội đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và đã có sự lan tỏa mạnh mẽ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Để hiện thực phong trào đó, ông cùng với Hội CCB huyện tăng cường khai thác nguồn vay, giúp các gia đình hội viên CCB là hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đến nay nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên CCB vay là hơn 96 tỷ đồng cho 3.048 hội viên vay; vốn vay từ ngân hàng thương mại là 148 tỷ đồng; vốn nội bộ, hội viên cho nhau vay là 5 tỷ 582 triệu đồng; vốn quỹ hội đạt 5 tỷ 722 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, các đối tượng được vay đã đẩy manh phát triển sản xuất, chăn nuôi, thủy hải sản, cây con, nhân rộng các mô hình CCB phát triển kinh tế có năng suất và hiệu quả cao.

Từ những hoạt động vốn vay giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã góp phần hạ tỷ lệ hộ CCB nghèo trong tổ chức hội CCB xuống còn 52 hộ (0,48%), giảm so với năm 2014 là 495 hộ; hộ cận nghèo là 405 hộ (3,76%); hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Tính từ năm 2014 đến nay, Hội CCB huyện Quảng Xương đã xóa được 31 nhà tạm, dột nát, sửa chữa 4 nhà cho hội viên với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn trao tặng hàng trăm suất quà, sổ tiết kiệm cho hội viên và gia đình chính sách.

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã chỉ đạo vận động CCB gương mẫu tham gia góp 350.750 m2 đất trong dồn điền đổi thửa; hiến đất làm giao thông nông thôn là 8.900 m2; tham gia làm 42 km đường liên thôn, 35 km đường liên gia, đường nhánh, 38 km đường nội đồng, hàng ngàn ngày công nạo vét kênh mương…

Hội cũng duy trì và phát huy hiệu quả 252 tổ an ninh - trật tự do CCB quản lý, 350 tổ an ninh xã hội, 14 tổ cứu hộ cứu nạn trên Quốc lộ 1A…

Tham gia ở bất cứ công tác, phong trào nào, CCB Bùi Sỹ Thắng đều nhiệt tình, tâm huyết. Những đóng góp của ông đối với phong trào của Hội CCB là rất đáng biểu dương.

Dù đã ở tuổi 65 nhưng CCB Bùi Sỹ Thắng vẫn say mê, miệt mài với công việc của mình, hướng đến những hội viên CCB, những người đồng đội trong cuộc sống hàng ngày.

CCB Bùi Sỹ Thắng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen.

Mạnh Cường