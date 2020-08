MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM) và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra.

Mô hình vườn mẫu của gia đình chị Nguyễn Thị Thọ, thôn Văn Đô, xã Trường Sơn (Nông Cống).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”, giai đoạn 2010-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư, như: Mở chuyên mục, trang tin về NTM; xây dựng 16.945 cụm panô ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; cấp phát 735.720 cuốn tài liệu hướng dẫn MTTQ tham gia XDNTM tới các xã, phường, thị trấn trong tỉnh... Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình mở chuyên đề “Xây dựng nông thôn mới” phát hàng chục nghìn buổi trên kênh TTV; Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang “Nông thôn mới” trên báo in và báo điện tử tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình phong trào XDNTM, giới thiệu những điển hình tiên tiến, mô hình mới về XDNTM trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa hàng năm tổ chức lớp tập huấn về kiến thức XDNTM cho trên 370.000 lượt đại biểu là cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể đến từ các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm; các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 1.820 lớp tập huấn cho cán bộ mặt trận, các đoàn thể ở cấp xã, phường, thị trấn với 64.850 đại biểu tham gia.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn điền, đổi thửa xây dựng những cánh đồng mẫu lớn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất lao động, xây dựng trang trại, gia trại, vườn cây, ao cá; thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giới thiệu các điển hình tiên tiến, trong sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác, tín chấp, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, các hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và các đối tượng chính sách khác vay vốn sản xuất với số tiền hơn 231.000 tỷ đồng. Mở các lớp đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm mới cho hơn 264.000 người.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Trong 10 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 292,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã làm mới và sửa chữa 64.986 nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ cho Nhân dân sản xuất trên 32,2 tỷ đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh trên 45 tỷ đồng và hỗ trợ khác trên 36 tỷ đồng; phối hợp trao tặng 10.393 thẻ BHYT cho người cận nghèo; phối hợp với ban chỉ đạo giảm nghèo các huyện miền núi hỗ trợ 4.419 con bò cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi của tỉnh, trị giá 66,285 tỷ đồng. Quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận 558 tỷ đồng, hỗ trợ làm 10.392 nhà bị cháy do hỏa hoạn và bị sập, cuốn trôi do mưa, lũ; 6.452 gia đình có nạn nhân bị chết và bị thương do thiên tai và hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương khắc phục thiên tai với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Từ nguồn an sinh xã hội thông qua MTTQ các cấp đã hỗ trợ 10.035 nhà, trị giá trên 50 tỷ đồng; 252 công trình trường, trạm, cầu cống, trị giá trên 950 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động trên, MTTQ các cấp đã tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình giảm nghèo ở khu dân cư như: Tổ chức các câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tổ chức triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Xuân Sơn (Thọ Xuân); xã Nga Tân (Nga Sơn); xã Đồng Lương (Lang Chánh); ngân hàng bò tại các huyện: Thạch Thành, Cẩm Thủy; trang trại, gia trại tại các huyện: Yên Định, Nga Sơn, Thọ Xuân...

Đặc biệt năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người con quê hương trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền và hàng trị giá 76,897 tỷ đồng, là nguồn vận động ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 trong cả nước.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương. Thông qua các hoạt động của CVĐ đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, XDNTM, ĐTVM. Với việc vận động Nhân dân hiến trên 195 ha đất, đóng góp trên 476 nghìn ngày công, trị giá trên 93,4 tỷ đồng; sửa chữa và làm mới trên 2.142 km đường giao thông nông thôn trong phong trào XDNTM, đã góp phần xây dựng thành công 6 huyện và 1 thành phố, 312 xã (sau sáp nhập), 751 thôn, bản (sau sáp nhập) đạt chuẩn NTM, đưa bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí NTM/xã; công nhận 78,53% khu dân cư văn hóa (năm 2019), tăng 19,43% so với năm 2000, 81,25% gia đình văn hóa (năm 2019), tăng 14,25% so với năm 2000.

Những kết quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” sẽ là động lực để tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga