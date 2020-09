Lan tỏa các phong trào thi đua

Phát huy truyền thống “thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; như mạch nguồn lan tỏa và kết nối, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; trong những năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, thiết thực về nội dung, tiêu chí; phong phú, đa dạng về hình thức, các phong trào đã thực sự tạo nên không khí thi đua sôi nổi, hưởng ứng tích cực, sâu rộng, kết thành làn sóng mạnh mẽ...

Nét đẹp lao động sản xuất tại Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Ảnh: T.L

Thanh Hóa – mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, địa bàn chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, con người mới sao cho phù hợp với những đòi hỏi, thách thức đặt ra trong sự phát triển năng động của thời đại; từng bước quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua (PTTĐ) do Trung ương phát động; tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều PTTĐ chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng ở hầu khắp các lĩnh vực.

Với mục tiêu “Năng suất – chất lượng – hiệu quả”, PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần quan trọng giúp các đơn vị vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao năng suất lao động và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vì lẽ đó, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trong 5 năm qua (2015 – 2020), từ PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 19.398 sáng kiến, cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng vào thực tiễn lao động – sản xuất, phát triển kinh tế, tiêu biểu như: Sáng kiến “Giải pháp khắc phục phớt chắn dầu máy bơm định lượng phèn”, “Cải tiến kỹ thuật sửa chữa gối đỡ bi của máy bơm bằng phương pháp hàn giảm áp để cấy đồng vào gối đỡ bi, giúp máy bơm làm việc ổn định, tuổi thọ của vòng bi tăng” của đồng chí Lê Nhật Công, tổ trưởng tổ sửa chữa Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa; sáng kiến “Cải tiến công đoạn cấp liệu cho mâm ve viên tạo hạt và lắp đặt cơ cấu làm sạch mâm ve viên tự động” của đồng chí Lê Tự Bắc, công nhân cơ khí bộ phận thiết bị cơ điện, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa... Trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc, tỉnh Thanh Hóa có 88 đề tài đoạt giải cấp tỉnh, 7 đề tài đoạt giải toàn quốc; 97 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những hoạt động luôn nhận được sự hưởng ứng sôi nổi ở các đơn vị của ngành y tế. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế đã có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị hàng tỷ đồng, tiêu biểu như: Sáng kiến “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật ghép giác mạc điều trị bệnh lý giác mạc” tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa của đồng chí Lê Viết Tâm, bác sĩ chuyên khoa II - chuyên ngành nhãn khoa; sáng kiến “Ứng dụng kỹ thuật truyền máu hoàn hồi trong mổ chửa ngoài tử cung vỡ” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn của đồng chí Lê Văn Trung, bác sĩ chuyên khoa II - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn; giải pháp “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh lý ở tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2014-2015” của đồng chí Võ Mạnh Hùng, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều PTTĐ như: “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu “Mỗi giáo viên là một bông hoa dạy tốt, mỗi học sinh là một bông hoa học tốt”, “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. Phong trào đã thu hút hàng nghìn cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và gần 9.000 tham luận về giải pháp “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ và chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp học, bậc học, tiêu biểu như: Sáng kiến “Máy chiếu vật thể đa năng, tích hợp kính hiển vi điện tử sử dụng smart phone” của đồng chí Nguyễn Bá Bình, giáo viên Trường THCS Hoằng Trường, Hoằng Hóa; sáng kiến “Thiết bị hỗ trợ pin mặt trời chuyển động theo ánh nắng” của đồng chí Phạm Tiến Nam, giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú Lang Chánh; sáng kiến “Thiết kế mô hình thực hành kiểm nghiệm hệ thống lạnh có thu hồi gas” của đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Thạc sĩ nhiệt lạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn... Các PTTĐ này đã có tác động tích cực làm chuyển biến chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học và các vùng, miền; chất lượng giáo dục đại trà được duy trì vững chắc, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Tỉnh Thanh Hóa liên tục đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 353 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa THPT (23 giải nhất, 94 giải nhì, 123 giải ba, 113 giải khuyến khích). Đặc biệt, ngành giáo dục, đào tạo Thanh Hóa tự hào khi có 12 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế (7 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng), 4 học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng)...

Đối với lực lượng vũ trang Nhân dân, các PTTĐ luôn diễn ra sôi nổi. Song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, lực lượng quân đội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát động các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, rèn luyện ý thức kỷ luật, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quân với dân một ý chí, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện PTTĐ “Vì an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với các PTTĐ khác như: “Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Đơn vị Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Công an Thanh Hóa đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua nói chung và khởi xướng thêm nhiều phong trào hay, thiết thực như: “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, “Đơn vị văn hóa, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ nhân văn – chuyên cần”, phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ vững kỷ cương phép nước, phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì Nhân dân phục vụ”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”... Mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự của Thanh Hóa đã được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong phạm vi cả nước, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ tinh thần hăng hái, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh trật tự, thế trận lòng dân ngay ở các cấp cơ sở, tiêu biểu như: Mô hình học tập của Công an huyện Triệu Sơn – “Mỗi ngày một điều luật và một tình huống nghiệp vụ”, Công an huyện Cẩm Thủy – “Mỗi tuần làm một việc tốt vì dân”... được nhân rộng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa là điển hình toàn quốc về đấu tranh với tín dụng đen...

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã hưởng ứng, tổ chức, phát động nhiều PTTĐ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, nội dung, tiêu chí rõ ràng. Do đó, các PTTĐ đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành, đời sống Nhân dân và người lao động được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo. Để PTTĐ có sức lan tỏa sâu rộng, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo nội dung “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững”.

