Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mùa du lịch

Lực lượng chức năng TP Sầm Sơn kiểm tra công tác bảo đảm VSATTP tại Nhà hàng Tuấn Năm (phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn). Ảnh: Tô Hà

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa chưa đông như cùng kỳ các năm trước. Thế nhưng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong hoạt động du lịch vẫn được các địa phương hết sức quan tâm và thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trên địa bàn huyện Hoằng Hóa có hơn 360 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có hơn 50 cơ sở do tỉnh quản lý, số còn lại do huyện quản lý. Trong số đó tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, chưa kể đến quầy, quán kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Mỗi dịp hè đến, Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách đông trong mùa du lịch đồng nghĩa với nhu cầu mua bán và sử dụng thực phẩm cũng tăng theo. Vì thế, công tác bảo đảm VSATTP được các cấp chính quyền huyện Hoằng Hóa quan tâm thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của mùa du lịch biển.

Để bảo đảm VSATTP mùa du lịch, huyện Hoằng Hóa tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch; yêu cầu các khách sạn, nhà hàng cam kết thực hiện các quy định đã đề ra như: Về nguồn nguyên liệu thực phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, được bảo quản tại cơ sở an toàn. Khi chế biến thực phẩm phải có tủ lưu mẫu thức ăn, vệ sinh nhà bếp, tập huấn cho đối tượng chế biến thực phẩm tại bếp ăn và khám sức khoẻ định kỳ. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn khu du lịch thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 như hướng dẫn cơ sở lưu trú làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt, quản lý tốt đối tượng đến lưu trú tại khách sạn, thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh...

Ông Hắc Ngọc Thắng, quản lý Khách sạn Ánh Phương cho biết: Là một điểm đến tin cậy đối với du khách trong và ngoài nước, Khu du lịch khách sạn biển Ánh Phương luôn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khi bước vào mùa du lịch mới. Đặc thù năm nay đang trong mùa dịch, nên cơ sở nâng cao độ an toàn trong công tác phòng chống dịch, cũng như bảo đảm VSATTP trong phục vụ du khách. Khách sạn Ánh Phương luôn lựa chọn nhà phân phối có nguồn gốc rõ ràng, hàng hải sản bảo đảm tươi sống được bộ phận kho kiểm định, kiểm tra kỹ nguồn hàng nhập. Các khâu chế biến được thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ đúng quy định cũng như yêu cầu của cơ quan chức năng, bảo đảm kiểm soát chặt VSATTP từ khâu chế biến cho đến khi bày lên bàn ăn cho thực khách. Đồng thời, hàng năm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng phục vụ, ý thức bảo vệ môi trường và an ninh, an toàn trong phục vụ du lịch.

Là đô thị du lịch biển nổi tiếng cả nước, mỗi năm, TP Sầm Sơn đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Để du khách có những ngày nghỉ trọn vẹn, vấn đề bảo đảm VSATTP luôn được thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm thành phố đã ban hành kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, thực hiện giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Đồng thời, Ban chỉ đạo về ATTP thành phố tiếp tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở, doanh nghiệp cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn cho biết: Xác định bảo đảm VSATTP là một trong những tiêu chí kinh doanh, để thu hút du khách về với biển Sầm Sơn, trung tâm y tế tham mưu cho thành phố có giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; tổ chức các lớp tập huấn về VSATTP cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ sản xuất, chế biến thực phẩm để họ hiểu và thực hiện tốt; khám sức khỏe cho người trực tiếp chế biến thực phẩm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến thời điểm này các hàng quán mới bắt đầu hoạt động trở lại. Thành phố đã thành lập các tổ giám sát để tăng cường công tác giám sát VSATTP. Đồng thời hướng dẫn cho người dân thực hiện tốt các quy định về VSATTP như khám sức khỏe, cập nhật kiến thức VSATTP...

Anh Phạm Gia Tuấn, chủ Nhà hàng Tuấn Năm (phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) cho biết: Công tác bảo đảm VSATTP luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu, khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ. Để có được hải sản tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, chúng tôi đã chủ động liên kết với chủ tàu, thuyền trong khu vực biển Sầm Sơn để bao tiêu sản phẩm hải sản. Các tàu thuyền sau khi đánh bắt về đã phân loại hải sản chất lượng nhất, tươi ngon nhất cung cấp cho nhà hàng. Khâu chế biến do đầu bếp chuyên nghiệp đã được tập huấn kiến thức VSATTP đảm nhận.

Có thể khẳng định, công tác bảo đảm VSATTP luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, thông qua việc ban hành các quy định, cơ chế, chính sách mới, trong đó tập trung vào các địa phương diễn ra hoạt động du lịch. Những ngày này, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đang triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra cấp huyện và cấp xã, thị trấn theo phân cấp quản lý, nhằm bảo đảm kiểm tra rộng khắp địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ kết hợp tuyên truyền kiến thức, pháp luật về ATTP cho chủ cơ sở và những người trực tiếp chế biến thực phẩm. Cùng với sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm VSATTP và xem đây là tiêu chí hàng đầu để thu hút khách. Trong đó, các cơ sở đã tập trung kiểm soát chặt nhập nguyên liệu đầu vào, đầu tư thiết bị chế biến bảo đảm VSATTP, tập huấn và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng quy định... Tất cả hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm cho du khách khi đến với Thanh Hóa.

Tô Hà