Bảo đảm khám, chữa bệnh an toàn trong trạng thái “bình thường mới”

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành khác trong cả nước, thiết lập trạng thái “bình thường mới” đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại các cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh đang tăng trở lại. Do đó, để bảo đảm khám chữa bệnh an toàn, các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại đơn vị.

Bảo đảm môi trường y tế an toàn cho người bệnh luôn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm chú trọng.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên trên 1.500 bệnh nhân (tăng khoảng hơn 10% so với thời điểm tháng 8 và đầu tháng 9). Cùng với đó là số lượng khá đông người nhà đi thăm và chăm nuôi. Xác định bệnh viện là nơi nguy cơ nhiễm COVID-19 rất cao, đặc biệt là ở khoa khám bệnh, trung tâm cấp cứu, khoa điều trị tích cực, khoa bệnh nhiệt đới, vì thế ban lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo nhân viên trong bệnh viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bệnh viện tiếp tục duy trì công tác đón tiếp, sàng lọc và phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng vào bệnh viện. Những bệnh nhân từ các tỉnh ngoài trở về phải thực hiện khai báo y tế; những bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng, sốt chưa xác định được nguyên nhân đều được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong trạng thái “bình thường mới”, các bệnh viện vẫn thực hiện nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn và khai báo y tế đối với người vào bệnh viện; duy trì phòng khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 hoặc có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng. Tại khu vực điều trị cách ly COVID-19 của các bệnh viện, hiện đã tổ chức thu dung những bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm thông thường để đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Tuy nhiên vẫn đảm bảo có thể kích hoạt trở lại ngay khu vực này khi cần thiết.

Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát. Tuy nhiên, nhìn lại diễn biến của dịch bệnh có thể thấy chính sự chủ quan đối với việc kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh đã làm bùng phát dịch bệnh. Sự lây lan nhanh dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đà Nẵng chính là bài học để các đơn vị rút kinh nghiệm, không chủ quan đối với việc phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19, Bộ Y tế gửi thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế, với các nội dung: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Thực hiện khai báo y tế trên app NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

Bài và ảnh: Hà Bắc