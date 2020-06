Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội đầu tư tại huyện Nông Cống

Chiều 19-6, Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với UBND huyện Nông Cống về cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu về mục tiêu, nhiệm vụ của hiệp hội đối với việc phát triển nền nông nghiệp an toàn, hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và trên địa bàn huyện Nông Cống nói riêng. Tìm hiểu các thế mạnh, cũng như tìm hiểu, nắm bắt các cơ chế, chính sách của huyện về lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Từ đó, định hướng đầu tư để phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ trên địa bàn huyện Nông Cống.

Chủ tịch UBND huyện Nông Cống phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Nông Cống đã thông tin đến các thành viên trong Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn, hữu cơ tỉnh Thanh Hóa về tiềm năng, thế mạnh, tình hình và định hướng phát triển nông nghiệp của huyện Nông Cống. Đồng thời, thông tin về các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư và phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp an toàn, hữu cơ trên địa bàn huyện. Thông qua các thông tin giới thiệu, huyện Nông Cống mong muốn các thành viên trong Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa quan tâm, nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ, góp phần phát triển nền nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng bền vững, hội nhập.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Thông qua trao việc đổi thông tin về tiềm năng phát triển cũng như cơ hội đầu tư nông nghiệp an toàn, hữu cơ trên địa bàn huyện Nông Cống, Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Nông Cống đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận ghi nhớ về cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ trên địa bàn huyện Nông Cống trong thời gian tới.

Nguyễn Đình