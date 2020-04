Bảo đảm các điều kiện đón khách an toàn

Công điện khẩn số 11/CĐ/UBND ngày 23-4-2020 của UBND tỉnh, về việc cho phép mở rộng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đã nêu rõ: các khu, điểm du lịch được đón khách trở lại bắt đầu từ ngày 25-4-2020.

Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Để thực hiện hiệu quả Công điện, hiện phần đa trong tổng số 69 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đã và đang có những bước chuẩn bị tương đối tích cực. Trong đó phải kể đến các khu, điểm du lịch trọng điểm như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, suối cá thần Cẩm Lương, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Hàm Rồng, Cửa Đạt, Đền Nưa – Am Tiên, đô thị du lịch Sầm Sơn, các khu du lịch Hải Tiến, Hải Hòa, Bãi Đông – Nghi Sơn…

Pù Luông đang vào mùa lúa chín.

Cụ thể, hiện nay các khu, điểm du lịch đang tập trung cải tạo, nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, tạo dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

Theo tinh thần chỉ đạo từ Công điện khẩn số 11, thì việc đón khách mới thực hiện đối với khách nội tỉnh và đón không quá 10 người trong nhóm 1, tại cùng một thời điểm. Đồng thời, các khu, điểm du lịch phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Do vậy, quá trình chuẩn bị các điều kiện đón khách, nhiều khu, điểm du lịch đang chú trọng đến các tiêu chí an toàn. Trong đó, điểm đến an toàn là những điểm đến chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19 hoặc đủ điều kiện công bố hết dịch; có hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển… được áp dụng các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đặc biệt, đội ngũ nhân sự và nhân viên phục vụ được trang bị các kiến thức phòng chống dịch; đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ du khách nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tham quan, nghỉ dưỡng.

Một góc Sầm Sơn

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh và Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành Nhà Hồ, chúng tôi được biết: Trong thời gian tạm ngừng đón khách, các điểm đến này vẫn thường xuyên thực hiện việc tiêu độc khử trùng, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan xanh, sạch, an toàn. Đồng thời, quán triệt và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động. Khi mở cửa đón khách trở lại, các khu du lịch trọng điểm này sẽ chú trọng các biện pháp giám sát, khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện giãn cách tại điểm tham quan.

Cùng với đó là có phương án phân luồng phục vụ, hướng dẫn khách theo nhóm một cách hợp lý. Bên cạnh việc đón tiếp, hướng dẫn du khách tham quan di sản, các đơn vị cũng chú trọng đến việc phục vụ du khách tại các quầy hàng dịch vụ, bảo đảm các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch bệnh...

Làng cổ Đông Sơn

Do “dư âm” của dịch bệnh Covid-19, nên lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch hiện còn rất hạn chế. Tuy nhiên, thay vì nóng vội đón được nhiều khách, các khu, điểm du lịch cần chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong thời gian tới.

Khôi Nguyên