Án tù vì những cơn nóng giận

Từ vài tháng cho đến vài năm tù, thậm chí tù chung thân là những hình phạt mà tòa án đã tuyên phạt cho những người vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế đã ra tay sát thương, thậm chí sát hại người khác.

Chỉ vì nóng giận, bị cáo Đỗ Thanh H., ở huyện Thọ Xuân đã gây ra cái chết cho đồng nghiệp.

Những vụ án...

Tháng 5-2019, người dân TP Thanh Hóa không khỏi bàng hoàng khi nghe tin về vụ án con trai giết cha ruột chỉ vì cha không cho tiền mua ô tô. Sự việc xảy ra vào trưa 16-5, khi ông Vũ Hoàng Â., sinh năm 1952, ở TP Thanh Hóa đang nấu cơm dưới bếp thì con trai ông là Vũ Hoàng H., sinh năm 1983 xin tiền ông mua ô tô để làm xe taxi nhưng ông Â. không đồng ý. Sau đó, cả 2 cha con xảy ra mâu thuẫn, chửi bới nhau. Do bực tức nên H. đã lấy 1 chiếc tuốc-nơ-vít từ trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần lưng và người ông Â. Bị đâm, ông Â. quay người lại để chống trả thì bị H. tiếp tục đâm, chém nhiều nhát vào phần cổ và ngực, cho dến chết. Hành vi của Vũ Hoàng H. đã đi ngược với đạo đức và nhân cách của một con người, phạm vào tội “Giết người” với các tình tiết định khung “Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”; “Thực hiện tội phạm một cách man rợ” và “Có tính chất côn đồ”. Vì vậy, Vũ Hoàng H. đã phải chịu phạt mức án tù chung thân.

Trong một vụ án khác, do mâu thuẫn về tranh chấp đất tại khu vực đồi Đen giáp ranh giữa thôn 6, xã Phúc Đường và thôn Tân Hùng, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh từ trước đó với Phạm Ngọc M., trú tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống nên khoảng 14 giờ ngày 4-5-2018, khi biết được việc Phạm Ngọc M. và con trai là Phạm Văn T. đang phát cỏ trên khu vực đồi tranh chấp, ông Nguyễn M.C. trú tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh đã cùng với các con của ông là Nguyễn M.L. (con trai), Nguyễn Thị A. (con dâu) và Lưu V.N. (con rể) mang theo dao và gậy gỗ đến khu vực đồi mà Phạm Ngọc M. đang phát cỏ để nói chuyện, ngăn cản không cho M. phát đồi nữa. Trong quá trình nói chuyện, ông C. và ông M. đã to tiếng và xảy ra mâu thuẫn với nhau. Ông M. đã dùng máy cắt cỏ đang hoạt động có chiều dài khoảng 2 mét, có lưỡi cưa loại một lưỡi hình chữ nhật lia về phía chân của ông C., gây thương tích tại gót chân và đùi phải của ông C. Ông C. quay lại vật lộn và giằng co chiếc máy phát cỏ với ông M. Thấy vậy, Phạm Văn T. đã vung loại dao phát dài 90cm chém về phía người ông C. làm đứt lìa bàn tay trái của ông C. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Nguyễn M.C. là 62%, còn ông Phạm Ngọc M. là 13%. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm kết luận xử phạt Phạm Văn T. 7 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, Phạm Ngọc M. 3 tháng tù cho hưởng án treo tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-3-2019, tại khu vực phía sau Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, khi thấy Lê Minh Đ. điều khiển xe máy chở theo bạn gái đi qua thì Nguyễn Đức L. đã chửi Đ. dẫn đến cả hai có lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Lúc này 4 người bạn đi cùng L. thấy vậy liền xông vào hỗ trợ L., dùng chân, tay đánh Đ. Cũng lúc này, L. lấy trong người ra 1 con dao mũi nhọn dài đâm Đ. nhiều nhát, trong đó có 1 nhát trúng vào vùng ngực - bụng. Sau khi gây án, L. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã đối với L. về tội “Giết người”. Hành vi của Nguyễn Đức L. và đồng phạm thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn bởi lẽ chỉ vì một nguyên cớ nhỏ nhặt mà L. có sự giúp sức của các đồng phạm đã trực tiếp dùng con dao nhọn có lưỡi sắc là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng ngực - bụng của anh Lê Minh Đ., gây ra vết thương thấu ngực, bụng, tràn khí, tràn máu khoang màng phổi trái, rách cơ hoành trái, thủng dạ dày; gây vết thương gan hạ phân thùy III, khiến Đ. bị tổn hại cơ thể do các vết thương gây ra là 64%. Đây là vụ án “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia. Vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố, nơi tập trung nhiều dân cư. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương. Một điều đáng nói là tất cả các em đều đang ở độ tuổi còn quá trẻ (từ 18 đến 19 tuổi).

... phút nóng giận

Trên đây là 3 trong rất nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng đã không kiềm chế được nóng giận, cái ác trỗi dậy khiến cho bao gia đình lâm vào cảnh tang thương, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trong một lần trò chuyện vấn đề trên với một thẩm phán của Tòa án Nhân dân tỉnh, anh cho biết: “Là một thẩm phán thường được phân công xét xử các vụ án giết người tôi thấy một điều rất đáng suy nghĩ là những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ án giết người chỉ vì các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội. Các vụ án xét xử tội phạm thành niên và vị thành niên ngày càng nhiều. Mỗi vụ án là một câu chuyện đáng quan tâm về giáo dục đạo đức, pháp luật hiện nay”. Nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã rơi vào vòng lao lý, để lại nỗi đau đeo đẳng trong từng bữa ăn, giấc ngủ như những vết thương suốt đời không bao giờ lành được cho những người trong cuộc... Khi các đối tượng biết tội lỗi của mình cũng như hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra thì sự việc đã quá muộn màng.

Để giảm những vụ án kiểu này, thiết nghĩ các địa phương cần phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong việc phát hiện các gia đình đoàn viên, hội viên có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng từ đó có biện pháp hòa giải ngay khi mâu thuẫn mới hình thành để tạo không khí hòa thuận trong mỗi gia đình, trong mỗi làng quê. Tránh tình trạng, từ mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết, qua thời gian trở thành mâu thuẫn lớn để rồi “giận quá mất khôn”. Đối với các gia đình có trẻ vị thành niên cần tăng cường quản lý giáo dục con cái. Đối với nhà trường và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa để các trẻ có thêm kiến thức pháp luật, tự nhận thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội.

Bài và ảnh: Lê Nhân