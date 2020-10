Tại sao giai đoạn 2021-2025, người giàu Xứ Thanh sẽ chuyển về sống tại Vinhomes Star City ?

Vốn kỹ tính và cầu toàn, các đại gia xứ Thanh luôn kiếm tìm sự hoàn hảo và đẳng cấp sống hàng đầu trong không gian sinh sống. Một căn nhà phải đảm bảo rất nhiều tiêu chí “chuẩn khuôn vàng, thước ngọc” để được lọt vào mắt xanh của khách hàng. Vậy, với người giàu tại Thanh Hóa, một căn nhà phải đảm bảo những yếu tố nào để được coi là nơi đáng sống? Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích xu hướng chọn nhà của khách hàng giàu có tại Thanh Hóa trong những năm vừa qua và đưa ra xu hướng chọn nhà ở năm 2021.

Phân khu được nhiều khách hàng đánh giá là đẳng cấp nhất Vinhomes Thanh Hóa.

Xu thế chọn nhà ở thay đổi theo thời gian

Người dân tại Xứ Thanh vốn đã quen với những khu đô thị của người giàu như: Khu vực An Hoạch, Khu Đông Bắc Ga hay Bình Minh. Mỗi một địa danh gắn liền với mơ ước về môt cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Theo thời gian, mỗi khu đô thị mới xuất hiện luôn được cư dân nhanh chóng đón nhận. Quả thực, cư dân thông thái luôn rất nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng giàu có nhằm khẳng định vị thế cá nhân.

2 năm nay, người giàu Thanh Hóa đã thay đổi lựa chọn an cư ra sao?

Như vậy, có thể thấy sự chuyển dịch của dân cư giàu tại xứ Thanh là điều tất yếu. Xu hướng lựa chọn sản phẩm với giá trị sống tốt hơn là điều có thấy rõ ràng tại Thanh Hóa. Với sự cầu toàn và kỹ tính, cư dân giàu có tại xứ Thanh luôn khao khát những giá trị tối ưu và vượt trội hơn ở mỗi sản phẩm. Những khu đô thị “ALL-IN-ONE” được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2019-2020. Đô thị Vinhomes Star City là một điển hình trong giai đoạn này.

Trong 5 năm tới, tại sao người giàu xứ Thanh lựa chọn Vinhomes Star City?

Từ thực tế trên, các sản phẩm biệt thự của Vinhomes Star City ra đời nhằm thỏa mãn được những yêu cầu vốn khắt khe của thị trường bất động sản cao cấp xứ Thanh. Theo ước tính, giai đoạn từ 2021 – 2025, Vinhomes Star City sẽ chứng kiến sự chuyển dịch về ở của cư dân giàu với quy mô lớn. Bản thân dự án cũng mới cho ra mắt phân khu The Legend Palace bao gồm các căn biệt thự đơn lập và song lập. Phân khu mới này được thiết kế phù hợp với nhu cầu của 1% dân số giàu của tỉnh Thanh Hóa. Thiết kế phân khu đồng điệu với thành phố Venice của nước Ý lãng mạn. Mỗi căn biệt thự là một sản phẩm “đo ni đóng giày” cho nhịp sống phồn hoa giai đoạn 2021-2025. Dưới đây là 5 lý do biệt thự The Legend Palace là nơi ở hoàn hảo cho cư dân thông thái trong 5 năm sắp tới:

An ninh – An toàn – Riêng tư:

Với hệ thống an ninh đa lớp, các căn biệt thự Phong Lan đảm bảo từng khoảnh khắc trong cuộc sống giàu sang của gia chủ. Là phân khu đầu tiên sở hữu loại hình biệt thự ven sông, Legend Palace là phân khu không những nâng tầm giá trị bất động sản, mà còn nâng tầm giá trị sở hữu của số ít cá nhân thời thượng.

Tiện ích đã vận hành:

Sở hữu một căn biệt thự ven hồ đồng nghĩa với việc khách hàng có thể nhận nhà ngay sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết. Điều này đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trên phương diện tài chính. Hơn thế nữa, chất lượng cuộc sống của cư dân chắc chắn được đảm bảo bởi hàng loạt tiện ích đã đi vào vận hành. Tại Vinhomes Star City, toàn bộ hệ thống tiện ích dịch vụ và cảnh quan điểm nhấn đều đã đi vào hoạt động như quảng trường Ánh sáng, đại lộ châu Âu, sân thể thao ngoài trời, bể bơi phong cách resort, vườn nướng BBQ, hệ thống cảnh quan nước,… mở ra cuộc sống sôi động, tiện nghi vượt trội cho cư dân ngay giữa thành phố. Đây là một điểm cộng hiếm có đối với một đô thị tầm cỡ như Vinhomes Thanh Hóa.

Mua nhà ở ngay, tiện ích đã vận hành

Môi trường sống trong lành, an tâm về sức khỏe:

Sống trong những căn biệt thự còn giúp đảm bảo tài sản quý giá nhất đối với cư dân và gia đình. Bệnh viện Vinmec cùng hàng loạt tiện ích rèn luyện sức khỏe trải khắp khu đô thị là tấm rào chắn vững trãi bảo vệ sức khỏe cư dân.

Giáo dục nâng bước tương lai con trẻ

Thế hệ tương lai cũng được chủ đầu tư rất chú trọng tương tự như các khu đô thị khác của Vinhomes. Hệ thống trường học Vinschool chuẩn quốc tế trong khu đô thị đang được thi công thần tốc. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự kiến năm 2021 sẽ khai trương khóa học đầu tiên tại hệ thống trường phổ thông liên cấp Vinschool trong dự án. Hiện nay, trường cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Có thể thấy, hệ thống giáo dục chính là một điểm nhấn quan trọng khi khách hàng đưa ra quyết định mua nhà.

Nhà gần trường, tiện đường con đi

Mua nhà, lựa chọn sống trong cộng đồng đẳng cấp xứng tầm

Theo ghi nhận, tính đến tháng 9/2020, số lượng cư dân chuyển về ở tại Vinhomes Star City đã tăng lên nhanh chóng. Một cộng đồng cư dân đẳng cấp hàng đầu Thanh Hóa đang dần được hình thành.

Cộng đồng tinh hoa đẳng cấp hàng đầu xứ Thanh tại biệt thự sông Phong Lan Vinhomes Star City

Trong tương lai tới, cùng với đà tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa, Vinhomes Star City ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm hành chính – kinh tế mới, đồng thời mang đến chuẩn mực sống mới tiệm cận phát triển trên thế giới cho người dân xứ Thanh. Đây sẽ là lựa chọn xứng tầm của cư dân giàu giai đoạn 2021 - 2025.

