Hơn 700 căn hộ chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa đã có chủ sở hữu

Sau thời gian ngắn ra mắt thị trường, tổ hợp căn hộ chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh với khách hàng và nhà đầu tư khi có đến hơn 700 căn hộ đã có chủ sở hữu. Dự án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng tại TP Thanh Hoá nhờ sự tiện nghi của căn hộ và tiện ích xanh đáng sống.

Tổ hợp căn hộ chung cư Xuân Mai Tower ra mắt giải tỏa cơn khát nguồn cung cho nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại thị trường Thanh Hóa.

Giải tỏa cơn khát nguồn cung căn hộ chung cư chất lượng cao tại Thanh Hóa

Trong vài năm trở lại đây, Thanh Hóa vươn mình trở thành một trong những tỉnh có kinh tế phát triển, năng động của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, mới đây theo chủ trương của Bộ chính trị trong đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Thanh Hóa sẽ là một cực tăng trưởng mới cộng hưởng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh góp phần thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Cùng với sự phát triển về kinh tế, nhu cầu sở hữu nhà ở tại Thanh Hóa đang ngày một gia tăng trong khi quỹ đất ngày một hạn hẹp.

Được biết đến là tổ hợp chung cư chất lượng cao tại thành phố Thanh Hóa, Xuân Mai Tower đang là tâm điểm nổi bật đáp ứng đầy đủ những nhu cầu sống với mong muốn an cư lâu dài của người dân. Tổ hợp ra mắt giải tỏa cơn khát nguồn cung căn hộ chung cư chất lượng cao cho thị trường nhà ở tại Thanh Hóa. Tính đến thời điểm hiện nay đã có đến hơn 700 căn hộ có chủ sở hữu, tỉ lệ bán hàng đạt 88% (tính trên 802 căn hộ mở bán). Lý giải cho điều này, Ông Nguyễn Ngọc Dinh, Giám đốc, Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ - Đơn vị phân phối chính thức dự án Xuân Mai Tower Thanh Hoá chia sẻ: “Chủ đầu tư Xuân Mai Corp đã cung cấp sản phẩm vô cùng hợp lý, đúng thời điểm tại Thanh Hóa, khi nhu cầu nhà ở tăng cao nhưng nguồn cung căn hộ chung cư chất lượng cao đang thiếu hụt, tổ hợp căn hộ Xuân Mai Tower Thanh Hóa được đánh giá là nơi an cư lý tưởng đáp ứng mọi tiêu chuẩn sống cao của người dân địa phương nên được đón nhận một cách tích cực là điều tất yếu”.

Tổ hợp căn hộ chung cư đáng sống bậc nhất xứ Thanh

Xuân Mai Tower Thanh Hoá là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ được xây dựng trên diện tích 9,775.8m2, bao gồm 3 toà căn hộ cao 24 tầng nổi và 1 tầng hầm liên thông giữa 3 toà nhà.

Một góc nhỏ cảnh quan tại tổ hợp chung cư Xuân Mai Tower đang được hoàn thiện.

Dựa trên mô hình All – in - one, cư dân của Xuân Mai Tower không cần đi đâu xa cũng có thể có những trải nghiệm hiện đại và tiện nghi ngay tại nơi mình sống. Chủ đầu tư Xuân Mai Corp đã quy hoạch toàn bộ hệ thống tiện ích và dịch vụ cần thiết ngay tại khối đế của 3 tòa căn hộ như: Khu vui chơi trẻ em, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, phòng tập gym tiêu chuẩn, phòng khám bệnh, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng sinh hoạt cộng động…

Chị Loan, cư dân đang sinh sống tại căn hộ 1815 tòa CT1 chia sẻ: “Là một trong những gia đình đầu tiên chuyển về đây, tôi cảm thấy rất hài lòng với dự án và cách vận hành chuyên nghiệp của chủ đầu tư. Không gian ở đây rất thoáng, rộng, yên tĩnh mà vẫn đảm bảo an toàn, rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ như gia đình tôi. Hàng ngày, đi làm về thấy các cháu thoải mái chạy nhảy, nô đùa cùng các bạn trong khu chung cư, tôi cảm thấy rất may mắn vì sự lựa chọn an cư của gia đình mình”.

Tổ hợp căn hộ tại Xuân Mai Tower được thiết kế theo phong cách hiện đại, mỗi căn hộ tại đây đều được được tối ưu không gian sử dụng, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố hiện đại và không gian thiên nhiên. Xuân Mai Tower Thanh Hóa đang là điểm đến lý tưởng của những người trẻ tuổi trí thức, doanh nhân, công chức hay thậm chí là những người cao tuổi…tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh và đáng sống bậc nhất xứ Thanh.

Ra mắt tòa CT3- Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ tại tổ hợp chung cư Xuân Mai Tower

Sau thành công của hai toà căn hộ CT1, CT2, vừa qua chủ đầu tư Xuân Mai Corp tiếp tục mở bán các căn hộ thuộc toà CT3 – toà căn hộ cuối cùng của dự án chung cư cao cấp Xuân Mai Tower Thanh Hóa với nhiều chính sách vô cùng hấp dẫn.

Ra mắt tòa căn hộ cuối cùng- tòa CT3.

Hiện tại, toà CT3 đã cất nóc và dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay. Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 450 triệu đồng căn hộ 1 phòng ngủ và 600 triệu đồng căn hộ 2 phòng ngủ cho một căn hộ bàn giao nội thất cao cấp, cùng với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% của chủ đầu tư, có thể nói, đây chính là cơ hội cuối cùng lý tưởng để các khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ lựa chọn cho mình những căn hộ Xuân Mai Tower Thanh Hóa làm tổ ấm an cư trọn đời với giá gốc từ chủ đầu tư./.