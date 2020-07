Cư dân Vinhomes Star City thăng hoa cùng Diva Mỹ Linh trong đêm nhạc Starry Night

Tái hiện những câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc sống và con người xứ Thanh, đêm nhạc “Starry Night” đã mang đến cho cư dân Vinhomes Star City (Thanh Hóa) những phút giây thăng hoa cùng diva Mỹ Linh và các nghệ sĩ trong không gian đẳng cấp của dự án.

Với sự xuất hiện của ngôi sao hạng A cùng không gian đẳng cấp, sang trọng, đêm nhạc thu hút đông đảo cư dân Vinhomes Star City tham gia.

“Starry Night” là đêm nhạc do Chủ đầu tư Vinhomes tổ chức nhằm thay lời tri ân đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng dự án. Với sự xuất hiện của nữ Diva Mỹ Linh và ban nhạc Oplus, sự kiện đã thu hút hơn 1.000 khán giả là những cư dân Vinhomes Star City.

Bà Phan Diệu Thúy – Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: “Từ khi ra mắt, Vinhomes Star City đã tạo sự đột phá trên thị trường bất động sản tại địa phương. Chúng tôi tin rằng, Vinhomes Star City sẽ là nơi an cư đẳng cấp, xứng tầm với cư dân tinh hoa xứ Thanh”.

Đại diện chủ đầu tư, Bà Phan Diệu Thúy – Giám đốc Kinh doanh Vinhomes phát biểu tại đêm nhạc.

Không chỉ mang đến một không gian thưởng thức âm nhạc lắng đọng, “Starry night” còn đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ chương 1 – “Giấc mơ” đến chương 2 – “Trở về”, đêm nhạc đều thành công khi kể lại dòng hồi tưởng đẹp đẽ về thời tuổi thơ trong sáng tới cuộc sống hiện tại của một chàng trai Thanh Hóa. Qua đó, khán giả được chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất địa linh nhân kiệt, từ vùng quê nghèo nay đã trở thành khu đô thị phồn hoa của tất cả cư dân. Bằng giọng ca tuyệt đỉnh của mình, Diva Mỹ Linh và Oplus giúp cho câu chuyện thêm phần sinh động.

Chương 1 - Giấc mơ giúp khán giả mộ điệu sống lại những giấc mơ cháy bỏng thuở ấu thơ.

Với ca khúc “Je t’aime”, Diva Mỹ Linh đưa khán giả vào không gian tràn ngập hơi thở Châu Âu của Vinhomes Star City.

Chương 2 khép lại, chương 3 – “Những ngôi sao ước vọng” được mở ra với sự xuất hiện bất ngờ của Mỹ Anh. Hình ảnh Mỹ Linh song ca cùng cô con gái đã mang đến cho khán giả cảm giác thú vị và rạng rỡ hơn về một tương lai tươi sáng.

Mỹ Anh bất ngờ xuất hiện và song ca cùng Diva Mỹ Linh.

Đêm nhạc được khép lại với những cảm xúc mới lạ, ngọt ngào và viên mãn qua ca khúc You Are My Rise.

Ngoài những giai điệu tri ân đầy ngọt ngào, Vinhomes còn mang lại phần quà hấp dẫn từ hệ thống giáo dục Vinschool và 100 phần quà là gói nội thất tân gia trị giá 50 triệu/suất để chào đón các cư dân mới về an cư tại Vinhomes Star City Thanh Hóa.