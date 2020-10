Chung cư cao cấp Ruby Tower: Khai phá 5 chuẩn sống, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản tỉnh Thanh

Những điểm khác biệt và nổi bật của Chung cư cao cấp Ruby Tower đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của dự án này với các nhà đầu tư và đặc biệt là những người có nhu cầu thực sự về nhà ở tìm kiếm một không gian sống lý tưởng cho bản thân và gia đình.

Dự án Ruby Tower sở hữu vị trí đắc địa, hiếm có trong trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Những tháng đầu năm 2020 thực sự là giai đoạn đầy thách thức và khó khăn với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội tốt để các chủ đầu tư bất động sản khẳng định được vị thể của mình với các dự án nổi trội, chinh phục được khách hàng để có thể tồn tại và vượt qua giai đoạn này.

Ruby Tower là một trong số ít các dự án đã làm được điều đó. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm và chú ý từ các nhà đầu tư bất động sản bởi những tiềm năng lợi nhuận có thể đem lại trong tương lai. Càng về các giai đoạn sau, dự án lại càng thể hiện được sức hút của nó khi rất nhiều khách hàng mong muốn được trải nghiệm và sở hữu một trong những căn hộ thuộc dự án, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu ở thực, mong muốn tìm kiếm một không gian sống lý tưởng cho bản thân và gia đình. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút của dự án Ruby Tower?

Ruby Tower sở hữu vị trí đắc địa

Ruby Tower - dự án được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Cường Thịnh sở hữu vị trí đắc địa thuộc trung tâm Thành phố Thanh Hóa.

Ưu thế về vị trí càng trở nên nổi bật hơn khi nơi đây tiếp giáp với rất nhiều trục đường huyết mạch, thuận tiện trong việc đi lại và kết nối với các địa điểm trọng yếu trong thành phố như: trường học, chợ, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, cơ quan hành chính…

Ở một góc độ khác, vấn đề phong thủy luôn là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định mua nhà của nhiều người. Dự án Ruby Tower được đánh giá cao cũng bởi địa thế ven sông, tràn đầy vượng khí của mình.

Với những ưu thế vượt trội đó, mặc dù có mức giá sàn cao hơn so với các dự án chung cư khác trong khu vực nhưng Ruby Tower vẫn được đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư lựa chọn. Bởi họ nhìn được tiềm năng lợi nhuận mà dự án mang lại có thể nhân đôi, nhân ba trong tương lai khi xu hướng nhà ở chung cư ngày càng trở nên phổ biến và là sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện nay.

Khai phá 5 chuẩn sống hiện đại đáp ứng nhu cầu sống thực của khách hàng

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội rất nhiều loại hình nhà ở đã được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sống của khách hàng. Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng có những yêu cầu khắt khe hơn đối với không gian sống của mình. Qua đó ta nhận ra rằng, chỉ có làm hài lòng và thỏa mãn các nhu cầu sống thực của khách hàng thì dự án mới thực sự đạt được thành công.

Thấu hiểu được điều này, Cường Thịnh Group đã nghiên cứu và khai phá ra 5 chuẩn sống hiện đại dành cho cư dân Ruby: Chuẩn xanh, chuẩn phát triển, chuẩn an toàn, chuẩn tiện nghi, chuẩn văn minh.

Công viên cây xanh rộng 4 ha.

Ruby Tower là một trong những dự án hiếm hoi trong trung tâm thành phố được bao trùm bởi một không gian xanh mát. Không gian xanh như bức màn chắn ngăn cách môi trường sống của cư dân Ruby với các tác nhân ô nhiễm bên ngoài, mang đến cho các cư dân một bầu không khí luôn luôn trong lành, tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, lần đầu tiên tại Thanh Hóa một vườn treo nhiệt đới đã được thiết kế riêng dành cho các cư dân Ruby để tận hưởng không gian xanh ngay trong tòa nhà.

Trung tâm thương mại tòa nhà.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng như: trung tâm mua sắm, nhà hàng, cafe, hệ thống phòng tập gym & spa, khu vui chơi, bể bơi bốn mùa.. mang đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi và nhiều trải nghiệm độc đáo.

Môi trường lý tưởng cho con phát triển toàn diện.

Nơi đây còn là môi trường lý tưởng, đầy đủ các yếu tố giúp nuôi dạy con trẻ một cách toàn diện. Trẻ sẽ được khám phá, vui chơi và học tập trong một môi trường lành mạnh, văn minh, đạt chuẩn quốc tế. Với lợi thế về vị trí gần các trường học trong trung tâm thành phố, bố mẹ sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề đưa đón trẻ, mà ngược lại còn tập cho trẻ thói quen tự lập ngay từ khi còn nhỏ.

Cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Bên cạnh đó, cư dân nơi đây đều là những con người thành đạt, tri thức và đề cao các giá trị văn hóa cộng đồng. Do đó, việc cùng sống chung trong một tòa nhà, gần gũi và thân thiết với láng giềng không chỉ giúp mỗi người học hỏi được nhiều điều bổ ích mà còn tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết một cách thực thụ.

Hệ thống an ninh bảo mật 3 lớp.

Và trên hết vấn đề an toàn cho cư dân luôn được dự án đề cao và đầu tư kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến khâu triển khai và hoàn thiện công trình. Các trang thiết bị đều được đầu tư hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là hệ thống PCCC, được chính chủ đầu tư kiểm soát lắp đặt và nghiệm thu chặt chẽ cùng với hệ thống an ninh bảo mật 3 lớp nhằm đảm bảo sự an toàn cho cư dân khi về sinh sống tại đây.

Chính bởi sự quan tâm và thấu hiểu từng nhu cầu của khách hàng mà Ruby Tower đã thực sự chinh phục và thu hút họ đến với dự án. Càng gần về các giai đoạn sau, khi dự án đang dần hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao và đón những cư dân đầu tiên về sinh sống thì sức hút của dự án càng lớn hơn nữa. Chúng ta có thể tin rằng, dự án Ruby Tower sẽ tạo nên một bước đột phá mới trên thị trường bất động sản Thanh Hóa và là một trong những dự án đáng được chờ đợi nhất trong năm 2020.

Thông tin chi tiết của dự án • Địa chỉ: Khu đô thị xanh, P. Đông Vệ, Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa • Hotline: 0979 229 589 • Website: https://chungcurubytower.vn/ • Email: tuvanrubytower@gmail.com

