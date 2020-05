Biệt thự đảo phong cách Venice lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa

Lần đầu tiên, những biệt thự đảo mang phong cách Ý sẽ được chủ đầu tư Vinhomes giới thiệu đến giới tinh hoa tại Thanh Hóa, mang đến chuẩn sống đẳng cấp chưa từng có, riêng tư và biệt lập tuyệt đối.

“Venice thu nhỏ” giữa lòng Xứ Thanh.

Chất Ý giữa lòng xứ Thanh

Lấy cảm hứng từ tinh hoa của dòng kênh Venice lãng mạn của Ý, khu Biệt thự đảo – giai đoạn 2 của dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa là một quần thể biệt lập và riêng tư tuyệt đối. Nơi đây như một “vương quốc” thu nhỏ với những căn biệt thự trắng lộng lẫy được bao trọn bởi dòng kênh đào trải mình uốn lượn, tái hiện một “Venice thu nhỏ” giữa lòng Xứ Thanh – chuẩn mực sống thượng lưu ngay giữa lòng thành phố Thanh Hóa.

Mỗi căn biệt thự tại đây đều mang đậm dấu ấn của kiến trúc Ý với những đường diềm chạm trổ thanh thoát, cửa mái vòm cong mềm mại cùng ban công sắt uốn lượn tinh tế tạo nên một tác phẩm kiến trúc hoàn mỹ. Đặc biệt, những căn biệt thự tại đây được mang phong cách “bespoke” – độc quyền dành riêng cho những khách hàng sáng tạo, muốn tự tay thiết kế không gian sống theo gu thẩm mỹ của mình.

Được tư vấn thiết kế cảnh quan bởi EDSA, một trong những tập đoàn kiến trúc lớn nhất thế giới đến từ Hoa Kỳ với những công trình nổi tiếng trên thế giới, cảnh quan khu biệt thự đảo mang đậm chất Venice với những biểu tượng đặc biệt tới từ nước Ý.

Đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu

Khu biệt thự đảo mang lại chuẩn sống biệt lập, thanh bình hiếm có giữa miền xanh thuần khiết với hệ thống an ninh 4 lớp: Bốt an ninh nghiêm ngặt tại 2 cổng vào tiểu khu, Đội cơ động tuần tra vòng ngoài 24/7, Hệ thống camera giám sát toàn khu đô thị và hàng rào cây đảm bảo không gian và môi trường an toàn, riêng tư tuyệt đối.

Không gian rêng tư – Tiêu chuẩn hàng đầu của giới thượng lưu.

Chỉ duy nhất những chủ nhân của biệt thự đảo mới được tận hưởng những đặc quyền chuẩn thượng lưu như: vườn địa đàng mang phong cách hoàng gia Châu Âu và cụm bể bơi resort mang phong cách Hoàng gia rộng 600m2 nằm trọn trong không gian cảnh quan tuyệt mỹ tràn ngập sắc xanh nhiệt đới.

Ngoài ra là hơn 20 tiện ích khác dành cho từng thành viên cho gia đình: ông bà sẽ tận hưởng những giây phút thư thái với vườn hoa bốn mùa, đài phun nước, giàn hoa, ghế nghỉ chòi nghỉ, ghế nằm thư giãn,… trẻ em được giao hòa cùng thiên nhiên, vui chơi thỏa thích ở khu vui chơi nước trẻ em, khu vui chơi trẻ em liên hoàn, sân chơi trẻ em, sân đa năng, cổng chào,.. bố mẹ luyện tập, nâng cao sức khỏe và tinh thần ở khu gym, sân yoga, sân cầu lông, vườn tiểu cảnh, bãi cỏ đa năng, ghế nghỉ, giàn thoáng, ...Tất cả đều lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa và chỉ dành riêng cho giới tinh hoa xứ Thanh.

Được thiết kế với tiêu chuẩn riêng tư và biệt lập, dự án có số lượng mở bán cực kỳ giới hạn, chỉ 10 – 15 căn/lần mở bán, dành riêng cho những cá nhân tinh hoa, ưu tú nhất của cộng đồng xứ Thanh.