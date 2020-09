Bất động sản xứ Thanh “sốt” từng ngày với sự đổ bộ của các “ông lớn” địa ốc

Vài năm trở lại đây, Thanh Hóa liên tiếp thu hút sự quan tâm, đầu tư của các “ông lớn” bất động sản. Tình trạng “sốt đất” khiến giá đất tăng 30 – 50%, trong đó nổi bật nhất là Vingroup với Khu đô thị phong cách châu Âu sang trọng và đẳng cấp Vinhomes Star City.

Thanh Hóa ngày nay đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố.

Sự bứt phá ngoạn mục của BĐS Thanh Hóa

Vài năm trở lại đây, thành phố Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi trở thành điểm đầu tư sáng giá của loạt ông lớn ngành địa ốc. Không chỉ Sầm Sơn hay các khu vực du lịch trên địa bàn mà trung tâm thành phố cũng đã có sự xuất hiện của nhiều dự án đô thị tầm cỡ, mang đến sự thay đổi diện mạo hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Tình trạng “sốt đất” tại Thành phố Thanh Hóa khiến giá đất khu vực này tăng 30 – 50% so với trước đây, chạm mốc 40 triệu đồng/m2 đối với các Khu đô thị cao cấp. Các dự án đô thị đều có sức hấp thụ tốt, nhiều dự án mới mở đã “cháy hàng”, tiêu biểu như dự án Vinhomes Star City, Eurowindow Garden City, Green City Thanh Hóa, … Đây được xem là những dự án bất động sản cao cấp, dành cho các tầng lớp trung – thượng lưu và giới tinh hoa tại Thanh Hóa, những người vẫn luôn mong muốn tìm kiếm những nơi an cư đẳng cấp, xứng tầm.

Anh Quang Minh (Đông Hải, Thanh Hóa) cho biết, anh chuyển lên sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã được 4 năm. Mỗi lần quay về quê hương, anh đều không khỏi bất ngờ khi chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt của thành phố. “Giờ đây, Thanh Hóa đã có tất cả mọi điều kiện và yếu tố để phục vụ nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp nhất”, anh Minh chia sẻ.

Biểu tượng thịnh vượng mới của giới thượng lưu xứ Thanh

Trong số các dự án lớn tại Thanh Hóa, Vinhomes Star City được biết đến như là một trong những Khu đô thị tiên phong đem đến luồng gió mới cho thành phố, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản, từ đó kéo theo sự xuất hiện của loạt các dự án lớn khác.

Với giới nhà giàu, cộng đồng cư dân thượng lưu tại Thanh Hóa, Vinhomes Star City chính là một nơi an cư đẳng cấp đích thực bởi sự kết hợp hài hòa giữa môi trường sống chất lượng, không gian sinh thái hòa quyện cùng kiến trúc chuẩn châu Âu mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Bên cạnh đó, dự án cũng là một trong những Khu đô thị tiên phong ở Thanh Hóa nắm bắt xu hướng sống cao cấp trên thế giới, được xây dựng và phát triển theo mô hình “All in one – Tất cả trong một”, quy hoạch đồng bộ không gian sống đẳng cấp cùng hệ tiện ích phong phú.

Một góc khu đô thị với quy hoạch đồng bộ, hệ thống cảnh quan và tiện ích đẳng cấp (Hình ảnh minh họa. Việc vận hành khu đô thị theo quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm).

Tại Vinhomes Star City, toàn bộ hệ thống tiện ích dịch vụ và cảnh quan điểm nhấn đều đã đi vào hoạt động như Quảng trường Ánh sáng, Đại lộ Châu Âu, Sân thể thao ngoài trời, Bể bơi phong cách resort, Vườn nướng BBQ, Hệ thống cảnh quan nước,… mở ra cuộc sống sôi động, tiện nghi vượt trội cho cư dân ngay giữa thành phố. Đặc biệt, theo thông tin từ Chủ đầu tư, dự kiến năm 2021 sẽ khai trương khóa học đầu tiên tại hệ thống trường PTLC Vinschool trong dự án. Hiện nay, trường cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới.

Vườn nướng BBQ là một trong những không gian yêu thích nhất của cộng đồng cư dân đã chuyển về sinh sống tại Vinhomes Star City. Đây không chỉ là nơi diễn ra những bữa tiệc BBQ ngoài trời mà còn là không gian rộng lớn để cộng đồng cư dân có thể kết nối và tận hưởng. (Hình ảnh minh họa. Việc vận hành khu đô thị theo quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm).

Không chỉ kiến tạo nơi an cư xứng tầm dành cho cư dân tinh hoa xứ Thanh, khu đô thị Vinhomes Star City và khu vực lân cận đã trở thành trung tâm mới khi tháng 12/2019, Trung tâm hành chính mới của Thanh Hóa đã chính thức đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của Trung tâm hành chính mới này không chỉ giúp quản lý và thúc đẩy nền kinh tế đang rất phát triển tại địa phương mà còn góp phần đưa Khu đô thị Vinhomes Star City trở thành tâm điểm giao thương sầm uất mới của toàn thành phố.

Trong tương lai tới, cùng với đà tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa, Vinhomes Star City ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm hành chính – kinh tế mới, đồng thời mang đến chuẩn mực sống mới tiệm cận phát triển trên thế giới cho người dân xứ Thanh.