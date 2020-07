Luôn khắc sâu 6 điều Bác Hồ dạy

Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền dân chủ Nhân dân được thành lập trên phạm vi cả nước. Theo quyết định của chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa, ngày 22-8-1945, lực lượng cảnh sát xung phong Thanh Hóa - tiền thân của Công an Thanh Hóa ngày nay chính thức được thành lập.

Ngày 19-5-1948, tại Rừng Thông, Đông Sơn, Công an Thanh Hóa dựng 6 lán trại, đại diện cho 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân để học tập, thực hiện theo 6 điều Bác dạy (Đại tá Trần Đình Côn người đứng thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Tư liệu

Trong những ngày đầu mới thành lập, lực lượng cảnh sát xung phong chỉ có một đại đội, sau đó phát triển thành tiểu đoàn với quân số gần 300 người, chia thành 8 chi cục. Mỗi chi cục có từ một đến hai phân đội làm nhiệm vụ bảo vệ trị an, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn trụ sở ủy ban lâm thời, kho bạc, kho lương thực, gác nhà lao, áp giải phạm nhân..., riêng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ có 3 phân đội gồm: Ký Con, Tán Thuật và Đề Thám.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp, lực lượng công an Thanh Hóa vừa tập trung lực lượng giải quyết những hậu quả do chế độ cũ để lại, vừa trực tiếp đối phó với âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp, đồng thời đấu tranh trực diện, đập tan nhiều âm mưu của quân đội Tưởng cấu kết với bọn tay sai phản động để chống phá chính quyền cách mạng. Điển hình như đập tan tổ chức “Việt quốc” ở căn cứ Di Linh (Nông Cống), bắt 68 tên, thu hồi nhiều quân trang, quân dụng; tổ chức phản động “Mặt trận dân tộc giải phóng” do Đinh Văn Khôi, Lê Văn Chế, Cao Phú cầm đầu... góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền dân chủ Nhân dân, giữ gìn trị an xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Ngày 21-2-1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 thành lập “Việt Nam Công an vụ”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 18-4-1946, Ty Công an Thanh Hóa được thành lập gồm 6 ban nghiệp vụ với 350 cán bộ, chiến sĩ được tuyển dụng và hợp nhất từ lực lượng trinh sát viện và cảnh sát xung phong.

Ra đời từ phong trào đấu tranh khói lửa của quần chúng, lực lượng Công an Thanh Hóa, mặc dù còn non trẻ nhưng đã được Đảng, chính quyền và Nhân dân tin cậy giao phó trọng trách bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền dân chủ Nhân dân, bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Đại tá Trần Đình Côn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa năm nay 72 năm tuổi Đảng. Cả cuộc đời làm cách mạng và suốt hơn 40 năm trong lực lượng công an Nhân dân là quãng thời gian để ông rèn luyện bản thân mình và đó cũng là quãng thời gian ông chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của lực lượng công an Nhân dân. Một trong những sự kiện đã trở thành dấu ấn quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông đó là cách đây vừa tròn 72 năm Công an Thanh Hóa - đơn vị đầu tiên trong lực lượng công an cả nước tổ chức dựng trại tại Rừng Thông (Đông Sơn) mở đợt sinh hoạt chính trị tổng kiểm thảo theo 6 điều Bác Hồ dạy. Tuy mới vào ngành được 3 năm, vừa tròn 20 tuổi nhưng trong cương vị là tổ trưởng điều tra của quận công an 4 gồm 3 huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung thuộc Ty Công an Thanh Hóa và là đối tượng cảm tình Đảng nên ông Côn được chọn vào đội ngũ cốt cán vinh dự tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Ông còn nhớ: Sáng sớm ngày 18-5-1948, ông đi bộ từ huyện Hà Trung lên Rừng Thông (Đông Sơn) để kịp tham gia dựng trại; phân trại của ông được gắn với điều dạy thứ 4 của Bác “Đối với Nhân dân phải kính trọng lễ phép”. Vào mỗi buổi sáng, phân trại của ông cũng như các phân trại khác đều tổ chức chào cờ, hát Quốc ca và tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Sau khi được nghiên cứu, thảo luận về 6 điều dạy của Bác và điều dạy cụ thể gắn với phân trại của mình nói riêng, từng cán bộ, chiến sĩ trong phân trại phải tự liên hệ, kiểm điểm, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng sửa chữa để tập thể phê bình góp ý kiến, sau đó từng cá nhân tiếp thu.

Sau 3 ngày dựng trại học tập 6 điều dạy của Bác Hồ, đội ngũ cán bộ cốt cán trở về các đơn vị tiếp tục triển khai đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ đó, ông Côn cũng như cán bộ, chiến sĩ đều có một cuốn sổ “tự tu” do Trưởng Ty Công an yêu cầu để tự liên hệ, kiểm điểm quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều dạy của Bác Hồ đối với công an Nhân dân. Hàng ngày sau giờ làm việc, từng cá nhân có ưu, khuyết điểm tự viết vào sổ. Sau đó, hàng tháng từng đơn vị tập hợp tất cả sổ “tự tu” của cán bộ, chiến sĩ và báo cáo lên lãnh đạo Ty Công an để theo dõi.

Với mục tiêu phấn đấu học tập theo 4 đức tính: cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ, nên trong suốt đời công tác trong ngành công an, Đại tá Trần Đình Côn đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và lập nhiều thành tích xuất sắc, nhất là trên lĩnh vực chống gián điệp, phản động. Trong những chiến công của Công an Thanh Hóa đều có sự tham gia và đóng góp của ông như: phá vụ phản động lợi dụng tôn giáo “liên tôn - liên minh”, vụ gián điệp Hòn Mê - Ba Làng, vụ bắt gián điệp biệt kích Mỹ ngụy nhảy dù xuống Quan Hóa...

Tinh thần của đợt rèn cán, chỉnh quân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân đã được ông truyền dạy cho nhiều lớp thế hệ công an sau này và những lời dạy của Bác Hồ như một niềm tin sắt đá giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong công an cả nước, liên tục trong suốt 72 năm qua, Công an Thanh Hóa đã duy trì thường xuyên và phát triển sâu rộng phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng công an Thanh Hóa cũng luôn một lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân, kiên trung với cách mạng, hy sinh quên mình vì sự bình yên hạnh phúc của Nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của công an Nhân dân Việt Nam và lịch sử hào hùng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Thái Thanh (Công an Thanh Hóa)