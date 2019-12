Kết nối, sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò kết nối, sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng; thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, là cầu nối tin cậy để các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dược phẩm Tâm Bình hỗ trợ tại huyện Quan Hóa. Ảnh: P.V

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo, thành lập ngày 23-11-1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội. Cùng với sự phát triển và trư­ởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 23-11-1957, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa được thành lập; đến nay, mạng lưới tổ chức hội đã phủ khắp ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ: “... Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết, mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ...”; ngay từ ngày đầu mới thành lập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia giúp đỡ, cấp cứu và chăm sóc thương, bệnh binh trong chiến tranh. Hòa bình lập lại, hội lại tiếp tục sứ mệnh của mình: Chăm sóc, giúp đỡ những đối tượng chính sách xã hội, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân thiên tai... Trong thời kỳ đổi mới của đất nước và nhất là những năm gần đây, các cấp hội trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực: Công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo..., góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Kết nối, sẻ chia những tấm lòng nhân đạo

Với mục tiêu huy động và kết nối triệu trái tim nhân ái để cùng sẻ chia, mang lại niềm tin và sự khởi đầu mới tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, tiêu biểu như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; Dự án “Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng” do Liên minh Châu Âu tài trợ; Dự án “Rừng ngập mặn” do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản hỗ trợ, Dự án “Nâng cao năng lực và phát triển tỉnh hội” do Hội Chữ thập đỏ Na-uy tài trợ... qua đó đã trợ giúp cho hàng trăm nghìn đối tượng hưởng lợi; mạng lưới tổ chức hội tiếp tục được củng cố, năng lực cán bộ hội được nâng cao; nhiều hoạt động và phong trào do hội triển khai đã trở thành phong trào thường xuyên của xã hội.

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức “Tháng Nhân đạo”; được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, năm 2019 là năm thứ 2 tỉnh Thanh Hóa triển khai “Tháng Nhân đạo” - Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo được tổ chức vào tháng 5 hàng năm. Hiệu quả kết nối, sẻ chia những tấm lòng nhân đạo, thông qua “Tháng Nhân đạo” đã tiếp tục được phát huy, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia hưởng ứng; qua đó nhiều đối tượng khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đã được cộng đồng kịp thời sẻ chia và trợ giúp cả về tinh thần và vật chất. Thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cây cầu dân sinh tại bản Chiềng (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) đã được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dược phẩm Tâm Bình hỗ trợ xây dựng; điểm Trường Tiểu học bản Húng (xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh) được xây dựng khang trang do Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh - TP Thanh Hóa trợ giúp; bà con đồng bào nghèo tại các thôn, bản khó khăn trong và ngoài tỉnh được tặng quà và chia sẻ khó khăn tại “Hội chợ nhân đạo” do các câu lạc bộ tình nguyện trong tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, cũng từ mục tiêu “kết nối, sẻ chia những tấm lòng nhân đạo”, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, các phong trào như: “Ngân hàng bò” hỗ trợ bò giống sinh sản cho các hộ nghèo; chuyên mục “Cần lắm những tấm lòng”; bếp ăn tình thương; xây nhà Chữ thập đỏ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho các đối tượng; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo... Qua đó, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong tỉnh ngày càng phát triển, giá trị hoạt động ngày càng tăng. Tổng giá trị hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2013-2018 trung bình mỗi năm đạt trên 50 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với năm 2012.

Lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng

Từ những hoạt động thiết thực với nhiều giá trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận thức của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân về công tác nhân đạo đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc tổ chức triển khai vận động và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo các phong trào truyền thống, các đợt xảy ra thiên tai... đến nay đã có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chủ động liên hệ với các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh để trợ giúp vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ tiền xây nhà; trao tặng học bổng; đăng ký hiến máu nhân đạo... Các hoạt động, các phong trào lớn do hội phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và trở thành những phong trào, những hoạt động thường xuyên của xã hội và được nhân rộng trong cộng đồng.

Việc phát động các phong trào gắn những việc làm cụ thể, các mô hình thiện nguyện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo các tầng lớp trong xã hội cùng tham gia trợ giúp nhân đạo. Thông qua các hoạt động của hội, giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái không chỉ được lan tỏa qua việc những người có điều kiện giúp đỡ người khó khăn, mà ngay cả người nghèo cũng cùng chia sẻ, trợ giúp những người có hoàn cảnh tương tự tại cộng đồng. Điển hình như: Chương trình “Ngân hàng bò”, gia đình hưởng lợi luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm với các hộ nghèo tại địa phương bằng việc trao tặng con bê lứa đầu cho hộ khác. Khởi đầu với “Bếp ăn tình thương” đầu tiên năm 2013 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã có 26 “Bếp ăn tình thương” hoạt động có hiệu quả, mỗi tháng cung cấp trên 2.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện và trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh. Cảm động về những việc làm nghĩa tình và trân quý của các cấp hội, bà Trần Thị Vân (huyện Hà Trung) đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Những suất cơm nghĩa tình do Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh - Hội Chữ thập đỏ tỉnh mang tới không chỉ giúp cho gia đình giảm một phần chi phí trong thời gian nằm viện mà còn giúp bệnh nhân chúng tôi có thêm động lực và niềm tin để chiến thắng bệnh tật”.

Trong những năm gần đây, quê hương, đất nước đã có nhiều bước phát triển mới, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhưng hậu quả của chiến tranh để lại vẫn còn nặng nề, mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và ngày càng có chiều hướng gia tăng, đối tượng cần sẻ chia, trợ giúp vẫn còn nhiều. Vì vậy, việc “Kết nối - sẻ chia - lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng” luôn được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy, triển khai các hoạt động nhân đạo trong thời gian tới; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như ý kiến chỉ đạo tại chương trình “Sức mạnh nhân đạo năm 2019” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hãy tiếp tục là một địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm lòng tin, chia sẻ đóng góp trong các hoạt động nhân đạo, góp phần làm đẹp thêm bản chất nhân văn của chế độ ta, truyền thống nhân ái của dân tộc ta”.

Trịnh Thị Tiếp

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa