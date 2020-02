MTTQ các cấp tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm Thời gian qua, mặc dù Nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, kiểm soát VSATTP vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Vì vậy, theo tôi, để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát VSATTP cần phải khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP; hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ, kịp thời giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển đúng định hướng, tuân thủ nghiêm quy trình và các quy định về VSATTP khi đi vào hoạt động. Đồng thời, tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP, nhất là ở cấp huyện, xã; xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, có như vậy mới sàng lọc, giúp những cơ sở thực sự có chất lượng tồn tại và phát triển, những cơ sở thiếu ý thức, điều kiện cần thiết buộc phải dừng hoạt động. Hoàng Thị Hồng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa Tăng cường quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm Việc quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ở cơ sở (nhất là cấp xã) hiện nay chưa thật sự hiệu quả, còn nhiều bất cập. Nguyên nhân chính là đội ngũ cán bộ cơ sở không đủ để thực hiện thường xuyên công tác quản lý về VSATTP. Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành chưa chặt chẽ, chủ yếu tập trung vào những đợt cao điểm, tháng hành động, các dịp lễ, tết. Bên cạnh đó ý thức tự giác, trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm còn hạn chế, ít quan tâm đầu tư cơ sở để đảm bảo VSATTP theo quy định. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về VSATTP, theo tôi, người đứng đầu các địa phương cần quan tâm hơn nữa, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong quá trình sản xuất, buôn bán nông sản, thực phẩm, chế biến thức ăn; tổ chức phát động để người dân tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Trần Văn Long Chủ tịch UBND xã Nga Trường (Nga Sơn) Bảo đảm an toàn thực phẩm - trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh Để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) được thực hiện tốt, đồng bộ và xuyên suốt, theo tôi, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cần thực sự hành động đúng với trách nhiệm trong chức năng, nhiệm vụ của mình đối với vấn đề bảo đảm ATTP cho cộng đồng, quản lý, giám sát từ khâu nuôi, trồng cho đến bàn ăn. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thấy rõ ý thức, trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng; phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và cộng đồng về tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với tuyên truyền, giáo dục pháp luật thì việc lên án, phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện các quy định về ATTP là rất cần thiết. Cùng với tuyên truyền, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát là nhiệm vụ quan trọng quyết định mức độ ảnh hưởng của ATTP tới sức khỏe con người và cũng chính là giải pháp đảm bảo ATTP trong tình hình hiện nay. Nguyễn Bá Thang Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước mắm Thanh Hương Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Trên thị trường hiện nay, nhiều mặt hàng thật giả đan xen, vàng thau lẫn lộn thì việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhất là các loại thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, trước thực trạng thực phẩm “bẩn” vẫn trà trộn trên thị trường, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng thì việc phân biệt thực phẩm sạch với thực phẩm bẩn, độc hại là điều rất khó. Vì thế, theo tôi, cách tốt nhất để lựa chọn thực phẩm an toàn là nên mua ở những địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng; sản phẩm có tem nhãn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Lực lượng quản lý thị trường, cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hơn ai hết, chúng ta hãy là những người thông thái trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn để không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình mà còn góp phần khuyến khích sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn... Hoàng Thị Thủy (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)