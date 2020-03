Huyện Yên Định tập trung xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm

Các mô hình ATTP đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Định.

Thời gian qua, huyện Yên Định đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (ATTP), trong đó chú trọng xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP.

Tại xã Định Long, để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn xã; kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, tổ chức hội nghị phân công các nhóm tiêu chí, các chuỗi giá trị thực phẩm an toàn... đến từng đoàn thể, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban quản lý chợ, các tổ giám sát cộng đồng thôn và triển khai xuống người dân để thực hiện. Cùng với việc rà soát và tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ban chỉ đạo vệ sinh ATTP xã còn thành lập tổ giám sát, định kỳ lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra các loại chất cấm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung các tiêu chí về ATTP. Đặc biệt là tổ chức cho các hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm tập huấn các kiến thức về thực phẩm an toàn để triển khai thực hiện nghiêm. Ngoài ra, việc xây dựng các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, mô hình lò giết mổ tập trung, mô hình chợ thực phẩm an toàn, mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, mô hình bếp ăn tập thể an toàn cũng được địa phương chú trọng, quan tâm tháo gỡ để tổ chức thực hiện.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Định Long, chia sẻ: Xác định xây dựng xã ATTP không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng bảo đảm ATTP nên xã đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện. Xác định vướng mắc ở đâu, tập trung tháo gỡ ở đó, việc xây dựng chợ ATTP được xem khó thực hiện nhất bởi khu chợ của xã được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, gây khó khăn cho việc buôn bán, giao thương tại chợ, xã Định Long đã kêu gọi nhà đầu tư, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tập huấn nâng cao nhận thức của các tiểu thương, hoàn thành mục tiêu xây dựng chợ ATTP trên địa bàn.

Trong năm 2020, huyện Yên Định được giao chỉ tiêu xây dựng 21 chợ, 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đặc biệt là phải xây dựng thành công 24 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã ATTP. Ngay từ cuối năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, phân công thành viên chỉ đạo để thực hiện từng chỉ tiêu và đặt mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý trong năm 2020. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đều đang tiến hành các bước xây dựng chợ ATTP theo đúng tiến độ đề ra. Trên địa bàn huyện có 2 xã đã hoàn thành tiêu chí xã ATTP, 2 xã đạt 16/16 tiêu chí, các xã còn lại đã đạt trên 10 tiêu chí. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định. Ngoài ra, huyện đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về ATTP, được công khai trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và niêm yết tại công sở các xã, thị trấn. Định kỳ hàng tháng, hàng quý ban chỉ đạo vệ sinh ATTP huyện họp giao ban nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các tiêu chí thông qua các giải pháp tháo gỡ các nội dung còn hạn chế. Thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng xã ATTP cũng được thường xuyên thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định đã 2 lần kiểm tra tiến độ thực hiện tại các xã, thị trấn. Qua đó, đã kịp thời phát hiện các tồn tại, khó khăn trong công tác xây dựng các chỉ tiêu về ATTP, nhắc nhở phê bình các đơn vị thực hiện chậm tiến độ. Huyện đã tổ chức 1 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, phát hiện, xử lý 9 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh ATTP với số tiền xử phạt 26 triệu đồng... Song song với đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân như: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý vệ sinh ATTP hàng năm; treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng, đông dân cư vào dịp lễ, tết... Huyện Yên Định phấn đấu đến trước ngày 30-6-2020, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đạt tiêu chí xã, thị trấn ATTP.

Trao đổi với ông Trịnh Xuân Quý, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định, được biết: Bước đầu, việc triển khai xây dựng xã, thị trấn ATTP trên địa bàn huyện cũng gặp nhiều khó khăn. Xác định tầm quan trọng của việc bảo đảm ATTP, những hạn chế, khó khăn, giải pháp quan trọng được huyện tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi tư duy, nâng cao ý thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân; khuyến khích phát triển các hộ dân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đẩy mạnh xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, như hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng chợ ATTP cho 3 chợ lớn của huyện là chợ thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất và xã Yên Trường, các xã còn lại hỗ trợ 100 triệu đồng... Để bảo đảm mục tiêu xây dựng thành công 24 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã ATTP, cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể huyện Yên Định tiếp tục chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý ATTP, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chủ động, tự giác, có trách nhiệm trong việc bảo đảm vệ sinh ATTP.

Tô Hà