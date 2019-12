Hội thảo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 6-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức Hội thảo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019. Theo đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đã được triển khai rộng khắp với nội dung và hình thức phong phú, sinh động. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã chủ trì 5 đoàn kiểm tra liên ngành, 30 đoàn kiểm tra chuyên ngành trong các đợt trọng điểm về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức giám sát, kiểm soát thành công về an toàn thực phẩm tại 25 sự kiện lớn của tỉnh, huyện. Nhờ đó, trong năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cùng với các đơn vị, địa phương sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu trong Nghị quyết 04 ngày 8-8-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh đến năm 2020.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được phổ biến nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như: Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm và các quy định về chế độ báo cáo về an toàn thực phẩm.

Tô Hà