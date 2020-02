Xử phạt vi phạm giao thông gắn với công tác tuyên truyền ở huyện Mường Lát

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định vẫn còn xảy ra. Trước tình trạng trên, Công an huyện Mường Lát đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Mường Lát kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Lương Văn Quản, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) cảnh sát giao thông (CSGT), trật tự cơ động (TTCĐ) Công an huyện Mường Lát, cho biết: Việc bảo đảm TTATGT, giảm thiểu tai nạn và thiệt hại giao thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của lực lượng CSGT công an huyện. Ngay từ đầu năm, công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho các tầng lớp nhân dân. Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, công an huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn, phối hợp ghi nội dung tuyên truyền trên đĩa CD gửi đến 98 bản. Trên các tuyến đường trọng điểm các khu vực phức tạp về TTATGT, trật tự công cộng (TTCC) treo băng zôn tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT, TTCC. Riêng với các trường học, công an huyện đã phối hợp với nhà trường tổ chức ra mắt mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, TTATGT và phòng cháy, chữa cháy tại Trường THPT Mường Lát.

Cùng với công tác tuyên truyền, công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tập trung vào các tuyến Quốc lộ 15C, 16C; tỉnh lộ 521D, 521E và các tuyến đường liên xã, đặc biệt là những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; điểm nút giao thông đông dân cư. Đồng thời, tập trung xử lý lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, công an huyện đã tổ chức được 213 ca tuần tra, phát hiện và lập 129 biên bản vi phạm, tạm giữ 107 xe mô tô, 8 xe ô tô, xử phạt 129 trường hợp, thu nộp hơn 157,8 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, công an huyện, nòng cốt là đội cảnh sát QLHC về TTXH - CSGT, TTCĐ đã ra quân tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là vi phạm về nồng độ cồn. Tính đến thời điểm này, đội đã ra quân 31 ca tuần tra, kiểm soát, trong đó kiểm tra nồng độ cồn 54 người điều khiển phương tiện giao thông, phát hiện 2 trường hợp vi phạm, xử lý, phạt tiền 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do ý thức tự giác của một số người dân chưa cao, đặc biệt là vùng khó khăn, phương tiện lưu thông ngày càng tăng, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu vẫn còn. Để bảo đảm TTATGT trên địa bàn, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên các tuyến nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bài và ảnh: Tiến Đông