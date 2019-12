Xử phạt đối tượng tung tin đồn về “người mặt đen đi ăn xin”

Ngày 16-12-2019, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Long, sinh năm 1988, trú tại thôn Tượng Phong, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) về hành vi tung tin không đúng sự thật trên Facebook.

Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Long đã vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng 2018. Vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 6-12, trên trang Facebook có nick name “Nguyễn Thiên Long” đã đăng tải một bài viết có nội dung: “Bọn mặt đen Câm, cái đĩa có 25k về đến Kim Tân rồi nhé, mọi người cảnh giác nhé, tý nữa cháu mình up video cho mọi người xem”.

Tiếp đó, khoảng 1 giờ sau, Long tiếp tục tung 1 đoạn video clip dài 1 phút 10 giây với nội dung nói về người ăn xin bôi mặt đen đi xin tiền lên trang cá nhân của mình.

Do nội dung thông tin liên quan đến “người mặt đen”đi ăn xin đang lan truyền trên mạng gây hoang mang ở nhiều nơi, nên nội dung Long chia sẻ đã thu hút 9.486 lượt người xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận gây hoang mang trong nhân dân.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh nội dung video clip và triệu tập Nguyễn Văn Long là chủ cá nhân trang facebook trên đến cơ quan công an để làm rõ nội dung vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Long thừa nhận video và bài viết đăng tải trên facebook là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và người dân.

Bùi Hương